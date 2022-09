Bon Plan : le nettoyeur UWANT B100-E à seulement 209 €

Canapé, rideaux, tapis, moquette, vêtement, peluche, siège de voiture : le nettoyeur UWANT B100-E va vous simplifier la vie. Plutôt que de laver, frotter, rincer et essorer ces surfaces, l’appareil va vous faire gagner du temps tout en étant plus efficace que les vieilles méthodes de grand-mère…

Pour nettoyer des tâches du quotidien, le UWANT B100-E est un appareil sur lequel on peut compter. Il va en effet pulvériser un mélange d’eau et de liquide de nettoyage avant d’aspirer en profondeurs et laisser le tissu le plus sec possible. Pour un café renversé sur un canapé, une peluche qui a été mise en contact avec de la confiture, un rouge à lèvres tombé sur le siège de la voiture ou pour nettoyer les rideaux sans les enlever, le UWANT B100-E est l’appareil idéal. Facile à transporter et toujours prêt, il enlève les tâches en un seul processus. Il dispose de deux niveaux de puissance d’aspiration sont disponibles (jusqu’à 12 kPa).

Un nettoyage puissant et efficace

Il ne se contente pas de nettoyer les taches en surface, mais pénètre également en profondeur dans le tissu pour extraire la saleté pour un nettoyage en profondeur. Après le nettoyage, il absorbe simultanément l’eau et sèche rapidement. Le UWANT B100-E dispose d’une fonction autonettoyante qui va rincer automatiquement la brosse et l’intérieur de la canalisation avec de l’eau propre, éliminer les taches et éviter la prolifération des bactéries et des odeurs désagréables. Pratique, il dispose d’un cordon d’alimentation de 5 mètres qui s’enroule automatiquement dans le corps de l’appareil et il se déplace sur roulettes. Pas besoin non plus de le remplir et de le vidanger toutes les 5 minutes puisque le réservoir d’eau propre contient 1,8 litre et que celui des eaux usées fait 1,6 litre.

Le juste prix

Normalement affiché au prix de 299 $ (environ 299 €), le UWANT B100-E est en promotion à seulement 219 $ (environ 219 €), mais les nouveaux inscrits sur le site profiteront d’une réduction supplémentaire de 5 % pour un prix final d’environ 209 €. La livraison est rapide et effectuée depuis l’UE : pas de frais de douane surprise ou de délai de livraison complètement délirant ! Le service après-vente est aussi basé localement, vous pouvez les contacter rapidement et facilement.

Les + du UWANT B100-E :

Un appareil pratique à utiliser tous les jours

Un nettoyage efficace

Pour toutes sortes de surface…

Le point sur la marque UWANT

UWANT est une marque d’appareils ménagers innovants qui se concentre sur le domaine du nettoyage intelligent. Avec « New Smart Cleaning » comme slogan, UWANT permet à chaque consommateur de profiter d’une vie confortable et saine. La société se concentre sur la recherche et le développement de solutions aux divers besoins de nettoyage domestique.