Bon Plan : le Mini PC Geekom le moins cher à 168 € seulement !

Depuis que Intel s’est retiré du business des NUC, la firme américaine a laissé le champ libre à des assembleurs comme Geekom. Ce dernier signe des appareils très haut de gamme avec des processeurs d’élite, mais il propose aussi des ordinateurs plus modestes, très abordables, avec un rapport qualité/prix au top.

Car la configuration de ce Geekom Mini Air12 est très alléchante avec un processeur Intel Alder Lake N100 de 12e génération (6 Mo de cache), 16 Go de RAM DDR5-4800, un SSD M.2 2280 PCIe de 512 Go (extensible à 2 To) et un Windows 11 Pro intégré.

Une connectivité très complète !

Une configuration « tout terrain » qui permet de réaliser de la retouche photo et même des activités un peu plus énergivores comme de la MAO ou du montage vidéo modeste par exemple. Ce mini-ordinateur qui est livré avec un support VESA, un adaptateur secteur et un câble HDMI est de surcroît ultra compact (117 x 112 x 34,2 mm) et propose une connectivité très inintéressante puisqu’en plus du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2n on va trouver un port HDMI 2.0 (4K à 60 fps), un port Mini DP 1.4 (4K 60 fps ou 8K 30 fps) et un port USB-C DisplayPort Alt (4K 60 fps ou 8K 30 fps). Il est donc possible d’afficher 3 écrans 4K à la fois sans problème.

Garanti 3 ans, le Geekom Mini Air12 propose aussi un port Gigabit Ethernet RJ45, et des ports USB 3.2 Gen 2. Un formidable mini-PC qu’on pourra facilement transformer en media-center ou en serveur à tout faire !

Normalement affiché à 399 €, le Mini PC est en promotion à 279 €, mais en cette période de Black Friday il se retrouve à 168 € ! À ce prix, c’est presque donné.