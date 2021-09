Bon plan : Le mini PC Beelink GT-R Pro à 639 €

Vous désirez vous équiper d’un ordinateur puissant et peu encombrant ? Le mini PC Beelink GT-R Pro embarque des composants triés sur le volet dans un boîtier aux dimensions réduites. La connectique est extrêmement complète et l’appareil propose une fonctionnalité appelée « same screen » très intéressante.



Le Beelink GT-R propose des dimensions très réduites avec un boîtier de 168 x 120 x 47 mm contenant énormément de composants à commencer par un processeur AMD Ryzen 5 3550H cadencé à 3,97 GHz max avec 3 niveaux de mémoire cache (384 Ko, 2 Mo et 4 Mo) et gravé en 12 nm. Une puce idéale pour le jeu ou le traitement vidéo qui est ici adossée à 8 Go de RAM DDR4 (extensible à 64 Go) avec un GPU Radeon Vega 8. Le PC est livré avec son SSD de 256 Go accueillant Windows 10 et un autre disque dur mécanique de 1 To.

Une connectique dithyrambique

En façade nous avons accès à 2 ports USB 3.0, une prise jack, un capteur d’empreintes digitales et un port USB-C permettant de le connecter à un appareil mobile pour partager des données ou actionner le mode « same screen » qui va déporter ce que vous voyez sur votre téléphone sur votre écran. Une option sympa pour les jeux par exemple. Derrière l’appareil, la connectique est ultra complète avec 4 autres ports USB 3.0, 2 prises HDMI, une prise DisplayPort, 2 autres ports USB 2.0, 2 ports Ethernet, micro, jack, USB-C… La liste est longue. On peut facilement brancher jusqu’à 4 écrans. Bien sûr le WiFi 6 et le Bluetooth 5 sont de la partie. Le tout est refroidi par deux ventilateurs silencieux avec un système d’extraction diablement efficace.

Un PC évolutif…

Notons enfin qu’il est possible d’ajouter du stockage en pagaille puisque le port PCIe autorise des SSD jusqu’à 512 Go, qu’il est possible de mettre deux disques durs d’une capacité maximale de 3 To sur les deux ports SATA3. Un concentré de technologie facile à transporter qui est en ce moment proposé à 639 € avec les frais de port compris et sans avoir de payer de taxe douanière. Si vous trouvez les tours trop encombrantes, vous avez trouvé la solution alternative idéale.

