Bon Plan : le magnifique TCL 10 Pro à 239 €

Le TCL 10 Pro est un appareil de milieu de gamme qui propose une belle fiche technique avec une puce Snapdragon 675 (avec un Adreno 612 intégré), 6 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage (extensible à 256 Go), mais surtout un magnifique écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces (16,4 cm). C’est clairement le point fort de l’appareil avec sa définition FHD+ et sa résolution de 398DPI : vous ne trouverez pas une dalle de cette qualité sur cette gamme de prix. Le TCL 10 Pro embarque une batterie de 4500 mAh avec un chargeur qui permet de remplir sa jauge de 50 % en 35 minutes.

Notez que l’appareil peut faire office de « power bank » avec une charge inversée OTG via USB. La prise jack est de la partie tout comme le WiFi 5 dual band, le NFC et le Bluetooth 5. Il est aussi équipé d’un bouton physique supplémentaire sur la tranche pour activer l’Assistant Google très rapidement, sans avoir d’abord à allumer l’écran. L’interface TCL UI, très proche d’Android stock, est une des meilleures du marché.

Une partie photo de qualité

La partie photo n’est pas en reste avec un objectif principal de 64 mégapixels (ouverture f/1.79) compatible pixel binning (la capacité de réunir les pixels par lot de 4 pour améliorer la captation de la lumière). Ce dernier est très à l’aise pour les photos de nuit (mode Super Night) et quand la lumière vient à manquer, pas besoin de flash qui dénature les scènes ! Ce capteur enregistre des vidéos en 4K à 30 fps et des séquences slow motion à 960 fps. Le TCL 10 Pro est aussi équipé d’un module ultra grand-angle de 16 MP qui capture des scènes à 123°, d’un objectif macro de 5 MP pour les sujets de très près (coquillage, insecte, fleur, etc.) et d’un dernier module pour simuler l’effet bokeh des grandes ouvertures sur les portraits.

Un prix sacrifié

Le TCL 10 Pro, vendu 440 € à sa sortie est disponible en ce moment à 239 € chez notre partenaire jusqu’au 10 novembre à minuit. Disponible en couleur Forest Mist Green et Ember Gray, le TCL 10 Pro est passé à Android 11 cette année et propose des correctifs de sécurité régulièrement.

Les + du TCL 10 Pro :