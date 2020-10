Bon Plan : le Honor 8X à 129 € au lieu de 269 €

Sorti l’année dernière à 269 €, le Honor 8X est un appareil très intéressant avec un look sympa, un SoC Kirin 710 bien équilibré et un bel écran de 6,5 pouces (16,5 cm). Il se retrouve à seulement 129 € chez notre partenaire Gearbest avec les frais de livraison offerts…

Honor est une filiale de Huawei qui propose des smartphones de qualité uniquement par correspondance. Sorti en 2019, ce Honor 8X embarque naturellement un système Android, mais aussi une configuration tout terrain à base de Kirin 710 épaulé par 4 Go de RAM. L’écran 2340 x 1080 pixels dispose d’une discrète encoche et de réglages permettant de calibrer la colorimétrie à votre convenance. Côté photo, le smartphone propose de beaux clichés d’autant que l’appli Honor est très bonne avec pas mal de réglages possibles. Notons que le mode «Cliché Nocturne» est excellent pur un appareil à ce prix.

Le Honor 8X est équipé d’un espace de stockage de 64 Go d’espace de stockage extensible via carte micro SD. La batterie de 3750 mAh peut sembler juste sur le papier, mais il n’en est rien : la consommation du processeur étant limité, elle vous permettra de tenir au moins 2 jours. Il est disponible en noir et en bleu, mais attention, il faudra se dépêcher pour choisir votre couleur puisqu’il s’agit d’une vente flash limitée à 150 exemplaires. Les frais de port sont compris dans le prix et à 129 €, c’est une très bonne affaire…

Pourquoi conseillons-nous le Honor 8X ?

Un téléphone très sympa pour le prix d’une entrée de gamme

Les photos de nuit sont superbes

Look sympa et écran de qualité

