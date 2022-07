Bon plan : le graveur laser Ortur Laser Master 3 à partir de 614,99 €

La marque Ortur s’est spécialisée dans les imprimantes 3D et les graveurs laser. Destiné aux makers et aux bricoleurs, le Ortur Laser Master 3 est l’appareil idéal puisqu’il grave et découpe sur plusieurs types de support. Rapide et silencieux, c’est un appareil professionnel destiné aussi aux débutants…

La marque Ortur est dans le paysage depuis seulement 2018, mais elle est déjà connue des adeptes du DIY (Do It Yourself). La gamme Master est encore un cran au-dessus puisqu’elle a été pensée à la fois pour les débutants, mais aussi pour les bricoleurs « avancés » et les pros. La section R&D s’est surpassée avec cette Ortur Laser Master 3 et nous allons vous expliquer pourquoi…

Le top du top !

La Ortur Laser Master 3 est un excellent choix si vous désirez vous mettre à la gravure sur différents supports puisqu’il est à l’aise avec contreplaqué, le bois, le verre, la pierre, les ardoises, le métal oxydé, l’acier, les tuiles en céramique, la poterie, le papier, l’acrylique, le contreplaqué, le cuir, etc. Il est même possible de graver sur de la nourriture comme du pain par exemple. La Ortur Laser Master 3 est équipée de la dernière technologie 32 bits pour une gravure plus rapide, plus précise avec de meilleures performances générales. Bien sûr la Laser Master 3 comprend différentes sécurités comme l’arrêt automatique en cas de déplacement involontaire, de plantage du logiciel, de surcharge électrique ou d’inactivité prolongée. Préassemblée, la machine est facile à monter et vous trouverez des tas de tutos sur YouTube pour commencer l’aventure. Et c’est sans compter la communauté très active des quelque 20.000 membres du forum officiel.

Les caractéristiques techniques…

La Ortur Laser Master 3 est deux fois plus rapide que les appareils du même calibre avec une vitesse de gravure de 20.000 mm par minute, un module laser de 10 W stable et léger permettant des gravures de grandes précisions, nettes et sans bavures (0,01 mm). En ce qui concerne la découpe, la Laser Master 3 est très puissante puisqu’elle passe à travers 20 mm de bois ou 30 mm d’acrylique en une seule passe. L’appareil est utilisable depuis un Mac ou un PC sous Windows avec les logiciels les plus courants dans le monde de la gravure laser, mais il se pilote aussi depuis son application mobile en mode access point ou WiFi, via carte SD, FTP, USB ou interface Web.

Un prix sympa et des cadeaux sur 3 sites différents !

Si vous souhaitez acquérir la Ortur Laser Master 3, vous avez le choix entre ces 3 sites :

Offre n°1

Vous pouvez acheter l’appareil directement sur le site Ortur ! Avec le code OLM3PRESALE, vous profitez de 95 € de réduction. La machine passe alors à 614,99 € !

Et ce n’est pas tout puisqu’en suivant ce lien, vous pouvez obtenir la plate-forme de gravure supplémentaire à -50 % avec le code LEP50OFF (limité à 10 pièces par jour jusqu’au 31 juillet et dans la limite des stocks)

Offre n°2

Sur le site MadeTheBest, vous profiterez aussi d’une réduction de 95 € avec le code LM3ZB100. Depuis cette page, vous pouvez aussi gagner des cadeaux : de la première à la trentième commande, vous aurez 2 paires d’écouteurs Bluetooth d’une valeur de 89,99 $, de la 31ème à la 50ème commande, vous aurez un multimètre d’une valeur de 69,99 $ et à partir de la cinquantième commande, un kit d’outil de gravure de 25,99 $. Enfin vous pourrez aussi économiser 123 € sur le set avec la Ortur Laser Master 3, le Dewallie Rotary Roller et la pompe à air.

Offre n°3

Sur le site SinisMall, vous profitez encore une fois d’une réduction de 95 € avec le code NEW, mais vous aurez aussi en cadeau un pack de créativité d’une valeur de 100 $.