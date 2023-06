Bon Plan : le Geekom AS 5 à 619 € au lieu de 779 €

Vous voulez un mini-PC ultra-puissant et abordable ? Le Geekom AS 5 est sans doute l’appareil qu’il vous faut : compact et léger, cet ordinateur de bureau est en promotion à 619 € avec notre code promo…

Le Geekom AS 5 est un petit concentré de technologie puisqu’il embarque une configuration que nous qualifierons de musclée : processeur Ryzen 9 5900HX, chipset AMD Radeon Vega 8 Graphics et 32 Go de RAM DDR4 cadencé à 3200 MHz. Largement de quoi réaliser les tâches les plus gourmandes en ressources : montage vidéo, MAO, conception 3D, etc.

Ce mini-PC se démarque aussi par la richesse de sa connectique : deux ports USB 4 (au format USB-C et compatible Thunderbolt 4.0), quatre ports USB 3.2 Gen 1, deux HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, une prise RJ45 2,5 Gbit/s, et un jack 3,5 mm pour micro-casque. Bien sûr, le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6E sont aussi de la partie. Pour le stockage c’est aussi le haut du panier avec un SSD M.2 de 1 To extensible à 2 To avec la possibilité d’ajouter un autre disque dur dans une baie au format 2,5 pouces.

Un très bon rapport qualité/prix !

Pas mal pour un appareil de 750 grammes aux dimensions ultras compactes (120 x 130 x 58 mm). Notez que si vous travaillez en condition difficile, le Geekom AS 5 est certifié MIL-STD-810H : une norme militaire qui garantit que le PC fonctionnera dans des conditions extrêmes : humidité, chaleur, froid, vibration,etc. Malgré ses performances exceptionnelles, l’AS 5 de Geekom est proposé à un prix abordable, ce qui en fait un choix attrayant pour les passionnés de technologie qui recherchent une expérience haut de gamme sans se ruiner.

Geekom a réussi à combiner des composants de qualité supérieure avec une conception bien pensée pour offrir un rapport qualité-prix optimal. Normalement affiché à 779 €, il est en ce moment à 649 €, mais avec le code promo GKAS530, vous économiserez encore 30 € pour un prix final de 619 €.

Vous voulez encore plus puissant ? Son grand frère, le Geekom AS 6 est aussi en promo !