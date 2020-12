Bon plan : le forfait BIG RED 200 Go à 15 € sans augmentation de prix, sans engagement

Comme tous les ans, RED by SFR propose en cette période de fête un forfait XXL baptisé BIG RED. Une enveloppe de 200 Go avec appels et SMS/MMS illimités pour seulement 15 €/mois. C’est bien sûr sans engagement et sans augmentation de prix au bout de 6 mois. Attention, cette offre prendra fin le 20 décembre à 23h59…

Pas facile de trouver un forfait avec une quantité suffisante de data et qui ne double pas son prix au bout de 6 ou 12 mois. C’est pour cela que l’offre BIG RED est très intéressante. Elle vous donne le droit à 200 Go de données avec les appels et les SMS illimités pour seulement 15 € par mois. Une bonne affaire quand on sait que pour 15 €, RED propose d’habitude 80 Go «seulement».

Comme tous les forfaits RED, celui-ci est sans engagement : vous partez quand vous voulez ! Sachez aussi qu’avec BIG RED, vous disposez d’une réserve de 15 Go/mois d’Internet supplémentaires utilisables depuis les pays de l’Union européenne et les départements d’outre-mer.

Attention cette offre unique est à saisir avant le 20 décembre à minuit : ne traînez pas !

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?

Moins de 8 centimes par gigaoctet (15 €/20 Go = 0,075cts)

Sans engagement et un prix qui ne change pas !

15 Go de données mobiles à utiliser en UE/DOM

N’ayez pas peur de changer de forfait !

Certains s’en font toute une histoire, mais il est très facile de changer d’opérateur tout en gardant votre actuel numéro de téléphone. Composez le 3179 sur votre smartphone pour savoir si vous êtes encore engagé et recevoir votre numéro RIO. Il faudra communiquer ce dernier à RED lorsque vous aller remplir le formulaire et c’est votre nouvel opérateur se chargera de la transition. Zéro stress.