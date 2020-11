Forfait 30 Go de La Poste Mobile sans engagement à 9,99 €

La Poste Mobile propose en ce moment un forfait sans engagement et sans augmentation comprenant 30 Go de données mobiles avec appels et SMS/MMS illimités en France et dans les DOM. La Poste propose aussi un forfait 40 Go à 12,99 € et un autre 60 Go à 18,99 €.

Bon plan mis à jour le 19/11/2020

La nouvelle offre de La Poste Mobile est très intéressante ! Il s’agit d’un forfait avec 30 Go de données mobiles et bien sûr les appels et SMS/MMS illimités pour 9,99 €/mois. Pas de piège ici puisqu’il s’agit d’un prix qui ne bougera pas au bout de quelques mois. Aucune augmentation, jamais ! Il s’agit aussi d’une offre sans engagement, vous pouvez donc partir quand vous voulez. En souscrivant à cette offre, vous aurez aussi une enveloppe de 10 Go si vous devez voyager dans la zone Europe et les départements d’outre-mer.

Vous désirez plus de data ? La Poste propose aussi un forfait 40 Go à 12,99 € et un dernier de 60 Go à 18,99 € (10 € seulement si vous êtes aussi client « box »).

Vous n’êtes pas sûr d’être libre de votre contrat actuel ? Composez le 3179 sur votre téléphone pour obtenir votre date de fin d’engagement ! Si vous êtes encore sous contrat, lisez notre article sur la loi Chatel pour payer le moins possible… Notez qu’en composant ce numéro vous allez aussi recevoir votre code RIO qui vous servira lors de votre commande avec La Poste Mobile. N’oubliez pas de spécifier que vous désirez garder votre numéro.

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?