Bon Plan : Le drone ZLL SG906 MAX2 Beast 3E à 228 €

C’est l’été alors pourquoi ne pas en profiter pour vous offrir un drone de classe mondiale ? Le ZZL SG906 MAX2 Best 3E est un appareil qui filme en 4K avec deux caméras stabilisées pour des prises de vue sensationnelles en toutes circonstances…

Le drone ZLL SG906 MAX2 Beast 3E a un nom à rallonge, mais c’est un cador de sa catégorie. Il se contrôle depuis une télécommande sur laquelle vous pouvez placer votre smartphone. Le but est bien sûr de pouvoir «voir» à la place de votre appareil et de pouvoir enregistrer des vidéos en 4K spectaculaires. Non seulement la résolution est impeccable, mais elle serait gâchée sans la stabilisation optique qui va avec : même avec de fortes turbulences ou des mouvements brusques, vous avez une prise de vue sans faille. Le drone est équipé d’un GPS, vous pouvez donc lui faire suivre un itinéraire, le faire stationner à une altitude déterminée, le faire tourner autour d’un lieu précis pour enregistrer un monument, une maison ou un paysage particulier. La batterie permet une autonomie de 30 minutes, mais avec cette promo, vous en aurez une autre en supplément pour 1 heure d’amusement non-stop.

Une économie de 107 € et une batterie gratuite

La portée de 4km aussi bien en transmission de données qu’en distance en vol vous permet toutes les folies et tous les types d’enregistrement. Pour plus de sécurité, le ZLL SG906 MAX2 Beast 3E revient automatiquement vers vous en appuyant sur un bouton si vous le perdez de vue ou si les batteries sont faibles. Normalement proposé à 336 €, il est en ce moment à 243 €, mais notre code GKB11ANNI5, le prix baisse encore à 228,99 €.

Ce modèle propose 2 batteries en tout, un jeu de 4 hélices supplémentaire, un chargeur, des outils pour les réparations/démontages et un sac de rangement. Notez que les frais de port sont compris dans le prix.

Pourquoi nous conseillons-nous ce drone ?

Énormément d’options haut de gamme

Deux caméras 4K et une portée de 4000 mètres

2 batteries au total, soit plus d’une heure d’autonomie