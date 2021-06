Bon plan : Le drone 4K Eachine EX4 à 120 € au lieu de 238 €

Idéal pour débuter avec son bouton de retour automatique, il est en ce moment en promotion à 120 € avec notre code et la livraison se fait depuis l’UE…

Le Eachine EX4 est un drone pliable disponible en noir et en blanc qui se transporte très facilement (un sac de rangement est livré avec). Ce quadricoptère dispose d’une autonomie de 25 minutes et vole à une vitesse de pointe de 10 mètres par seconde. Il permet d’atteindre une altitude maximale de 500 mètres, mais ce qui impressionne le plus c’est qu’il est pilotable jusqu’à une distance de 3 km !

Une caméra 4K stabilisée

Sa caméra orientable en vol est réglable de 0 à 90°, il capture des photos en 4K (4096 x 3072 pixels), des vidéos en Full HD (1920 x 1080) et grâce à son cardan stabilisé sur 3 axes, vous pouvez prendre des clichés nets et des films de qualité professionnelle. En effet, le problème des drones bon marché reste le roulis et le tangage qui empêche de prendre de bonnes vidéos en mouvement. Ici, c’est parfait.

L’appareil propose aussi un bon lot de fonctionnalités intéressantes : la possibilité de planifier un itinéraire avec sa fonction GPS, le maintien de l’altitude et un mode permettant de suivre un sujet : idéal pour se prendre en vidéo lors d’une randonnée en VTT par exemple.

Un drône intelligent

Bien sûr, le décollage et l’atterrissage sont assistés : vous ne risquez pas d’endommager le drone. Vous pouvez aussi choisir de tout faire « à la main » lorsque vous vous en sentirez capable. Notez aussi qu’un simple bouton permet de le rappeler à vous et il en sera de même lorsque la jauge de batterie sera faible. Pour obtenir le Eachine EX4 à ce prix, il faudra entrer le code BG56f7bb au moment de passer à l’achat. Attention ce coupon ne fonctionne qu’avec le set comprenant une seule batterie. N’oubliez pas de vérifier que la livraison s’effectue bien d’Espagne (bouton ES sur la page du produit).

Pourquoi conseillons-nous le Eachine EX4 ?