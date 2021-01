Bon Plan : Le Doogee S88 Plus blindé et étanche à 165 €

Le Doogee S88 Plus sera en promotion entre le 25 et le 31 janvier au prix imbattable de 165 € chez Aliexpress (au lieu de 295 €). Ce smartphone antichoc et étanche affiche de solides caractéristiques avec le NFC, une batterie XXL, 3 objectifs photo et un très bel écran… C’est un téléphone puissant avec de bonnes performances photo qui pourra vous accompagner tous les jours et pas un téléphone secondaire bas de gamme.

Les appareils avec certification IP68 sont de plus en plus complets. C’est le cas de ce Doogee S88 Plus. Non seulement il résiste à des températures extrêmes (de -55 à +70C°), aux chocs et à l’immersion dans l’eau (2 heures à 1,5 mètre et 24 heures à 1 mètre), mais il intègre aussi des fonctionnalités surprenantes pour un smartphone de ce type. Il s’agit en effet d’un appareil complet sous Android 10 avec une puce MediaTek Helio P70 épaulée par 8 Go de RAM et avec 128 Go de stockage. L’écran LCD de 6,3 pouces (16 cm) est traité Gorilla Glass, mais reste très beau pour un appareil de ce type avec une définition FHD+ de 2340 x 1080 pixels (résolution de 410 DPI) avec une discrète encoche «waterdrop». Mais ce qui surprend le plus c’est sa batterie démesurément énorme.

Une batterie de 10 000 mAh !

Nous avons l’habitude de qualifier de «XXL» un accu de 5000 ou 6000 mAh, mais ce Doogee S88 Plus renferme une batterie de 10 000 mAh ! C’est du jamais vu. Cela représente 18 heures de lecture vidéo, 32 jours en veille, 47 heures en conversation et plus de 5 jours en utilisation intensive mixte. L’appareil est de plus compatible avec la recharge sans fil de 10 W et une charge inversée de 5W pour alimenter vos écouteurs sans fil ou une montre. La partie photo n’est pas en reste avec pas moins de trois modules au dos : un objectif Samsung de 48 mégapixels (vidéo 4K et mode Nuit), un ultra grand-angle de 8 MP (angle de vue de 130°) et un dernier objectif de 8 MP pour parfaire vos portraits. En frontal on pourra compter sur un capteur de 16 MP pour les selfies.

Bourré de fonctionnalités

Alors que les appareils de ce type se contentent du minimum, le Doogee S88 Plus propose pleins de fonctionnalités : reconnaissance faciale et digitale avec un capteur physique latéral, un lot d’applis pour le bricolage et les activités d’extérieur (boussole, niveau, fil à plomb, loupe, différents types de mesure, corne de brume, lampe torche puissante, bouton SOS programmable, etc.), le WiFi dual band de 5ème génération (802.11 ac) et une puce NFC compatible avec Google Pay. L’appareil est disponible en couleur Army Green, Fire Orange et Mineral Black.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?