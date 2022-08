Bon Plan : le chargeur 65W UGREEN Nexode à 47,59 €

Le souci lorsqu’on a plusieurs appareils électroniques à recharger c’est qu’il faut parfois ruser pour trouver une prise disponible, surtout en voyage. Ce chargeur rapide UGREEN Nexode 65W permet de recharger 3 appareils en même temps. Pour ce faire, il dispose de 2 ports USB-C et d’un port USB-A. Avec cette puissance, il peut faire le plein d’un Mac Book Pro 14 pouces ou d’un iPad Pro 11 pouces en 1h30. Ce chargeur UGREEN est plus compact et moins cher que les chargeurs Apple officiels pour MacBook Pro tout en remplissant mieux son office. Les deux premiers ports délivrent donc du 65 Watts, mais lorsque les trois sont utilisés, la puissance est répartie de la sorte : 45W + 17W + 17W. Il prend en charge plusieurs protocoles de charge rapide de PD 3.0, QC4+/ 3.0, PPS et SCP pour être compatible avec le plus de matériels possibles. Vous pouvez donc recharger ordinateurs, smartphones (Android ou iOS), tablettes, Steam Deck, console Nintendo Switch, montres connectées ou des AirPods en même temps à puissance maximale pour chaque situation.

Un chargeur puissant et compact…

Avec une puissance de 65W et 3 appareils en charge simultanée, on pourrait croire que l’appareil chauffe, mais ce n’est pas le cas. Le chargeur rapide UGREEN Nexode utilise une technologie à base de nitrure de gallium (GaN). Il s’agit d’un matériau utilisé de plus en plus fréquemment dans la composition des semi-conducteurs des chargeurs haut de gamme. Sa force ? Elle produit beaucoup moins de chaleur. En produisant moins de chaleur, les composants du chargeur peuvent être physiquement plus proches les uns des autres afin d’obtenir un produit compact (66 x 40 x 31 mm). Ces chips intelligents protègent vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffe et les surintensités pour assurer une charge en toute sécurité. Ce chargeur rapide UGREEN est normalement affiché au prix de 55,99 €, mais il se retrouve en ce moment sur Amazon au tarif de 47,59 € soit une belle réduction de -15 %. Pas de code à taper, le prix est automatiquement pris en compte. S’il n’y a pas de date de clôture pour cette offre, elle s’arrêta automatiquement lors de la rupture de stock : il ne faudra donc pas traîner pour en profiter !

Les + du UGREEN Nexode 65W :