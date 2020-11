Bon Plan : Le Capcom Home Arcade à 188 € au lieu de 229 €

Sorti il y a un an presque jour pour jour, ce magnifique Home Arcade Capcom double sticks vous permet de retrouver les joies de l’arcade à la maison avec 16 jeux mythiques et variés : un joli à faire ou à se faire pour Noël…

Capcom ce n’est pas que Street Fighter II ! Cette société japonaise est aussi à l’origine d’énormément de jeux d’arcade mythiques. Cette Home Arcade double sticks est une sorte d’hommage à ces licences. Il suffit de la brancher sur sa TV pour sélectionner son jeu parmi 16 classiques du genre issus des bornes d’arcade CPS-I et CPS-II (beat’em up, fighting game, shoot’em up, plates-formes, sports, etc.) :

– 1944: The Loop Master

– Alien™ vs Predator

– Armored Warriors

– Capcom Sports Club

– Captain Commando

– Cyberbots: Fullmetal Madness

– Darkstalkers: The Night Warriors

– Eco Fighters

– Final Fight

– Ghouls ‘n Ghosts

– Giga Wing

– Street Fighter II Turbo: Hyper Edition

– Mega Man: The Power Battle™

– Progear

– Strider

– Super Puzzle Fighter II Turbo

Des composants de qualité et des licences mythiques

Il est possible d’appliquer des filtres, de paramétrer le ratio de l’image, de régler son niveau de difficulté, de sélectionner le mode crédit, de régler la vitesse de l’horloge interne ou de choisir son stage. Le stick se connecte aussi à votre WiFi pour vous permettre d’accéder à un tableau des meilleurs scores en ligne ! Essayez de battre les meilleurs joueurs mondiaux !

Pour la conception Capcom a choisi des composants de qualité : c’est full Sanwa des sticks aux guides octogonaux en passant par les boutons ! Alors certes, vous allez sans doute nous dire qu’il est aisé de faire mieux avec un peu de bricolage, Recalbox et un Raspberry Pi, mais ici on paye le prix du stick avec ses composants Sanwa et la licence officielle Capcom. Ensuite, rassurez-vous, il est possible d’ajouter des jeux en bidouillant un peu… Et si vous désirez quelque chose de moins officiel, vous serez peut-être intéressé par les Pandora Box.

Pourquoi conseillons-nous ce Capcom Home Arcade ?