Bon plan : le Black Shark 4 Pro en précommande avec une promo de 80 € chez Goboo

Ce Black Shark 4 Pro est un véritable concentré de technologie avec pour commencer la puce la plus rapide du moment : la Qualcomm Snapdragon 888 (CPU Kryo 2,84 GHz et GPU Adreno 660) épaulée par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5. Si l’appareil affole les benchmarks, ce n’est pas pour rien d’autant que la mémoire de stockage de 128 ou 256 Go propose les débits les plus rapides grâce à sa technologie de mémoire flash UFS 3.1. L’écran OLED avec un balayage de 144 Hz et un temps de latence record propose une expérience inédite sur ce segment. Il faut dire que les smartphones « normaux » n’affichent que du 60 Hz. La fluidité est donc impeccable et de nombreux jeux sont déjà compatibles avec cette norme particulière.

Du jeu et rien que du jeu…

Plus que jamais orienté « gaming », le Black Shark 4 Pro intègre la dernière norme WiFi 6E, un système de 6 antennes tout autour de l’appareil pour une connexion impeccable, un procédé de refroidissement liquide « sandwich » et surtout un système de gâchettes latérales rétractables. Lorsque vous désirez jouer, il suffit d’actionner des petits interrupteurs pour faire sortir ces gâchettes magnétiques et profiter de véritables boutons d’action pour vos MOBA, FPS ou RTS. On a vraiment la sensation d’avoir un gamepad en main.

Rechargez votre appareil en 15 minutes !

Si vous êtes joueurs sur mobile, vous savez que l’autonomie c’est le nerf de la guerre. Ici, la batterie de 4500 mAh tient remarquablement bien la route, mais le point fort du Black Shark 4 Pro c’est sa charge rapide de 120 W qui va recharger l’accu en 15 minutes. Une performance qu’on avait déjà vu sur le Xiaomi 11T Pro, mais qui reste exceptionnelle sur cette gamme de produit.

Enfin, la partie photo n’a pas été oubliée puisqu’on note la présence d’un bel objectif principal de 64 mégapixels (avec une ouverture de f/1.9), d’un module macro, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur frontal 20 MP.

Les précommandes à partir d’aujourd’hui !

Le Black Shark 4 Pro est proposé à 579 € et 679 € selon la quantité de RAM et de stockage que vous désirez (8+128 ou 12+256), mais jusqu’au 27 février vous pourrez profiter de 80 € de réduction sur ces deux modèles ce qui ramène les prix à 499 € et 599 €. L’appareil sort le 25 février, mais si vous le précommandez avant cette date en faisant un dépôt de 20 € (qui sera bien sûr décompté de votre facture finale), vous recevrez en cadeau les écouteurs Black Shark Lucifer T1 d’une valeur de 49 € (pour les 100 premières précos, alors dépêchez-vous!).

Les + du Black Shark 4 Pro :