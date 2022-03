Bon plan : le Black Shark 4 Pro à 489 € chez Goboo !

Le Black Shark 4 Pro est un des appareils les plus puissants de cette année 2022 avec une puce Qualcomm Snapdragon 888 (CPU Kryo 2,84 GHz et GPU Adreno 660) adossée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5. Si l’appareil affole les compteurs, c’est aussi parce que sa mémoire de stockage (128 ou 256 Go) propose les débits les plus rapides grâce à sa technologie de mémoire flash UFS 3.1. L’écran n’est pas en reste avec un rafraîchissement de 144 Hz, un temps de latence record et une dalle OLED qui propose un des meilleurs contrastes du marché. Nous avons donc affaire à un smartphone véritablement taillé pour le jeu vidéo.

Un concentré de technologie…

Et ce n’est pas tout puisque le Black Shark 4 Pro intègre toutes les dernières technologies : refroidissement liquide, WiFi 6E, mais surtout un système unique de gâchettes latérales rétractables qu’il suffit de sortir lorsque vous voulez les utiliser en actionnant un simple interrupteur. Avec ce smartphone, vous avez vraiment l’impression d’avoir une manette en main et c’est ce que les joueurs veulent ! Pour autant, la partie photo n’a pas été oubliée avec un module principal de 64 mégapixels (f/1.9), un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro et un dernier capteur frontal 20 MP pour les selfies. Si l’autonomie est très bonne, le point fort du Black Shark 4 Pro c’est sa charge rapide de 120 W puisqu’elle permet de remplir l’accu de 4500 mAh en seulement 15 minutes : une sacrée prouesse !

-90 € sur le prix normal !

Le Black Shark 4 Pro est proposé en ce moment avec une réduction de -90 € sur le prix neuf qu’il s’agisse de la version 8 Go/128 Go ou de la version 12 Go/256 Go. Affiché normalement à 579 €, le modèle le moins cher est offert à 499 €, mais en cumulant les 5 € réservés aux nouveaux clients et le code GOBOO995 (-5 € encore), le smartphone est proposé à 489 €. L’autre modèle passe quant à lui de 679 € à 589 €. Si vous faites partie des 100 premiers clients, vous recevrez en cadeau les écouteurs Black Shark Lucifer T1 d’une valeur de 49 €. Ne traînez pas, vous avez jusqu’au 31 mars 2022 !

Les + du Black Shark 4 Pro :