Bon plan : le Asus ZenFone 5 à seulement 139 €

Sorti il y a maintenant deux ans, le Asus ZenFone 5 est un smartphone qui coûtait 399 €. Alors quand ce très bon appareil se retrouve à seulement 139 €, on peut considérer que c’est une très bonne affaire. C’est carrément le prix d’un Xiaomi d‘entrée de gamme… Et pas de mauvaise surprise puisque le système est régulièrement mis à jour.

Le Asus ZenFone 5 est un très bon smartphone avec une puce Qualcomm Snapdragon 636 très peu énergivore épaulée par 4 Go de RAM. L’écran IPS de 6,2 pouces (15,7 cm) est de très bonne facture avec une définition confortable de 2246 x 1080 pixels. L’autonomie a toujours été un des points forts des appareils Asus et c’est encore le cas ici puisque l’accu de 3300 mAh vous permettra de rester éloigné d’une prise de courant pendant au moins deux jours. L’appareil embarque un mémoire flash de 64 Go, mais il est aisé d’ajouter une carte micro SD pour ajouter de l’espace jusqu’à 512 Go. Le WiFi 5 dual band (802.11 ac) est de la partie tout comme le Bluetooth 5.0.

Côté photo, on peut compter sur deux modules complémentaires : un objectif de 12 mégapixels (f/1.8 – focale 24 mm en équivalent argentique) et un ultra grand-angle de 8 MP, (f/2.0 – 12 mm). Ne vous fiez pas à l’annonce, l’appareil est passé à Android 9 et propose des mises à jour de sécurité régulièrement. Enfin, le ZenFone 5 est expédié de France : pas de risque de frais de douane surprises et une livraison rapide.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?