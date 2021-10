Bon Plan : l’aspirateur Roidmi Eve Plus à 436 €

Les aspirateurs-robots deviennent de plus en plus autonomes ! Ce Roidmi Eve Plus aspire, lave le sol et retourne à sa base pour recharger ses batteries et vider son container à poussières. Eh oui, la base de l’appareil permet de vidanger l’intégralité des saletés que l’appareil a ramassées…

Les nouveaux appareils d’électroménager nous libèrent de plus en plus des corvées domestiques. On connaissait les robots-aspirateurs autonomes et même les aspirateurs qui se chargeaient de nettoyer le sol, mais ce Roidmi Eve Plus va encore plus loin avec la possibilité de vidanger le réceptacle à poussière pour encore moins d’interaction avec la machine. Il faut dire que le conteneur est souvent de faible capacité et qu’il faut le vider à la main plusieurs fois par semaine. Car lorsqu’il est plein, il peut laisser tomber des déchets au lieu de les ramasser.

2 mois de nettoyage sans rien à faire !

Avec le Roidmi Eve Plus, vous n’avez même plus à effectuer cette étape puisque lorsque l’appareil est plein, il ira tout seul comme un grand vers sa station d’accueil pour faire le plein de sa batterie et évacuer les saletés dans un grand sac à poussière de 3 litres. Ce dernier est assez grand pour 60 jours d’utilisation : vous recevez une notification lorsqu’il est plein et il suffit de changer le sac. Ne vous inquiétez pas des potentielles odeurs ou moisissures, l’appareil est équipé d’un système d’autostérilisation et de désodorisation à base d’oxygène actif. Le filtre HEPA situé à la sortie du conduit d’air de la station d’épuration peut piéger efficacement les odeurs et les bactéries. Et il préserve la famille des allergies.

Il passe aussi la serpillière !

Bien sûr, l’aspirateur dispose également d’un réservoir d’eau de 250 ml qui permet de passer la serpillière sur 250 m² avec un contrôle de l’eau intelligent pour bien laver sans détremper les sols. Le Roidmi Eve Plus dispose de la dernière génération de guidage laser LDS qui permet de créer une carte précise de votre logement pour une efficacité et une précision de 40% supérieure à celle de la génération précédente. L’application permet d’être tenu au courant de l’avancée du travail, de programmer le robot à certaines heures ou de le lancer à distance. La batterie de 5 200 mAh assure une autonomie suffisante pour nettoyer une grande maison en une seule fois.

Les + du Roidmi Eve Plus :