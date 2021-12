Bon plan : l’aspirateur ROIDME EVE Plus à seulement 436 € !

À l’approche des fêtes de fin d’année, avez-vous pensé que votre maison aurait besoin d’un grand nettoyage avant la grande réunion de famille ? Que ce soit pour vous ou pour offrir, vous ne pouvez pas manquer cette offre de Noël chez Darty : le ROIDMI Eve Plus à seulement 436 € ! Un aspirateur robot peut changer la vie, surtout lorsque vous ne voulez pas perdre la majeure partie de votre précieux temps à des tâches de nettoyage. Si vous avez raté le Black Friday, la prochaine vente de Noël est votre meilleure chance de vous en procurer un. Le ROIDMI Eve Plus est le champion des robots-aspirateurs d’autant que ce dernier se vidange tout seul à sa base. Il dispose d’une énorme aspiration de 2 700 Pa qui permet de retirer facilement la poussière profondément incrustée.

Un aspirateur intelligent qui se vidange tout seul !

Le réservoir de 250 ml possède plusieurs niveaux de contrôle de l’eau pour différents types de sols. La batterie peut assurer un nettoyage de 250 m² après une charge complète. Lorsque le bac à poussière est plein, le robot se ramène automatiquement à la maison pour vider les déchets. Et le sac de 3 litres contenu dans le bac à poussière peut contenir jusqu’à 60 jours. Ne craignez pas d’oublier de remplacer le sac, car l’écran de la station d’accueil vous rappellera quand il sera plein.

Une caractéristique surprenante du ROIDMI Eve Plus est la stérilisation du sac à poussière : bye bye les bactéries, les champignons et les moisissures ! Il faut dire que c’est par ce biais que se propagent les maladies respiratoires dans la famille…. La fonction d’autostérilisation de ROIDMI ne désinfectera pas seulement les microbes, mais éliminera également les produits chimiques toxiques communs comme l’ammoniac, le formaldéhyde et le benzène pour protéger votre domicile.

Le plus efficace des aspirateurs de sa catégorie

Le ROIDMI Eve Plus est aussi intelligent puisque son guidage LDS laser permet de cartographier votre domicile et de choisir le chemin le plus efficace. Depuis l’appli vous pouvez programmer le nettoyage des pièces dans l’ordre que vous voulez ou exclure des zones. Enfin sa batterie de 5200 mAh lui octroie une autonomie de plus de 2 heures : largement suffisant pour nettoyer 250 m² en une seule fois.

Les + du ROIDMI Eve Plus :