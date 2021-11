Bon Plan : l’aspirateur Dreame XR à 176 € chez GoGo Best

Vous cherchez un aspirateur sans fil puissant, fiable avec de nombreux accessoires et qui soit une vraie bonne affaire ? Le Dreame XR voit son prix passer de 299 € à seulement 176 € chez GoGo Best avec notre code promo…

Le Dreame XR ne fait pas dans la demi-mesure avec ses 4 puissants moteurs sans balais (« brushless ») qui délivre une aspiration de 20 000 Pascals (140 AW) pour un poids de seulement 1,5 kg. Une véritable tornade à bout de bras ! L’appareil délivre trois degrés de puissance avec une autonomie maximale de 60 minutes grâce à sa batterie 2500 mAh.

6 accessoires pour toutes les situations

L’avantage du Dream XR réside dans la quantité des accessoires fournis : sa base de recharge bien sûr, mais aussi un embout souple pour aspirer dans la voiture, un autre pour le plafond, les radiateurs et les canapés, un embout court avec une brosse antiacarienne et deux rouleaux. Le premier en tissu permet de passer l’aspirateur sur les surfaces dures (avec un système anti entremêlement pour les cheveux et pils d’animaux) et le second en sillonne avec une double spirale pour les tapis, moquette, etc.

123 € d’économie !

Silencieux, le Dreame XR dispose aussi d’un système de dissipation de la chaleur et d’un dispositif de filtration en 5 niveaux. La dernière étape est constituée d’un filtre HEPA de 0,3 µm pour aspirer 99,9 % des acariens : tout est capturé dans le réservoir de 0,5 litre qu’il est possible de vidanger au-dessus de sa poubelle en un seul geste. Maniable, facile à laver et à ranger, le Dreame XR est normalement vendu au prix de 299,99 €, mais il est en ce moment proposé à 186,99 €. Or avec notre code 5Q2FQ8T1YA21, vous économisez encore 10 € ce qui revient à payer l’appareil 176,99 €. Si vous cherchez un aspirateur sans fil, ne cherchez pas plus loin !

Les + du Dreame XR :