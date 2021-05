Bon Plan : lancement du Dreame T10 à seulement 249 € !

Les aspirateurs-robots c’est bien sympa, mais ce n’est pas miraculeux. Même avec un modèle perfectionné, vous devrez quand même passer l’aspirateur dans des endroits inaccessibles, à commencer par les toiles d’araignées au plafond ou entre les radiateurs. Pour ne pas non plus s’encombrer avec un tank, voici le Dreame T10…

Le Dreame T10 est un aspirateur rechargeable doté d’une batterie de 2500 mAh qui lui confère une autonomie de une heure (28 minutes en aspiration maximale) et d’une brosse rotative anti-entremêlement pour empêcher l’enroulement des poils et des cheveux. L’appareil est puissant (400 W), entièrement lavable, et fourni avec tout un lot d’accessoires : tube d’extension, buse plate, brosse deux en un, brosse à rouleau en forme de V et brosse motorisée.

Léger et maniable

L’aspirateur est léger (3,6 kg) et particulièrement maniable : vos pouvez l’utiliser comme un aspirateur classique ou retirer le tube balai pour vous en servir à une main et attendre des endroits peu accessible comme les étagères, le plafond, les cheminées, les rideaux, etc. Pas besoin de la vider toutes les 10 minutes avec son réservoir de 0,6 litre. La vidange se fait tout simplement avec un bouton, il suffit de tenir l’appareil au-dessus d’une poubelle.

20 000 Pascals de puissance d’aspiration

C’est un plaisir de passer l’aspirateur sans fil à la patte et c’est le compagnon idéal d’un aspirateur robot. Il attend bien sagement sur son support (qui fait aussi officie de station de recharge) que vous veniez l’utiliser. Il élimine jusqu’à 99,9% des acariens et des allergènes et dispose d’un système de filtration minutieux à 5 niveaux. Dernier point intéressant : il est silencieux alors que sa capacité d’aspiration est de 20 000 Pa.

L’appareil est affiché à 212 €, mais avec notre code DREAMETECH14, vous pourrez obtenir une réduction très intéressante de 33 € pour ramener le prix à 179 €. Cette promo est valable jusqu’au 31 mai.

Les + du Dreame T10 :