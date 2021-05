Bon Plan : lancement du Dreame Bot L10 Pro à seulement 289 € !

Les aspirateurs robots deviennent de plus en plus intelligents et pratiques. Celui que nous allons vous présenter propose les dernières technologies de navigation et permet en plus de passer la serpillière. Un concentré de technologie…

Le Dreame Bot L10 Pro est un appareil faisant partie de l’environnement Xiaomi ce qui veut dire qu’il est complètement compatible avec l’application Mi Home. Non seulement il répond à la voix via Alexa, mais il est entièrement programmable avec différents modes de fonctionnement (mode silencieux, mode «spot», nettoyage des bordures, etc.), mais vous pouvez aussi choisir ses heures de fonctionnement.

Une navigation laser

Voilà pour les fonctionnalités « classiques ». Ce qui fait sortir ce Dreame Bot L10 Pro de l’ordinaire c’est sa méthode de navigation par laser, ou Lidar. Ce système permet de détecter les obstacles dans un rayon de 8m. Cela permet à l’aspirateur de « cartographier » votre domicile, d’éviter les objets au sol (câble électrique, chausson, jouet) et d’optimiser sa route pour une meilleure efficacité que les systèmes à « bumper ». Ce n’est pas un aspirateur idiot qui « tape » dans vos meubles avant de faire demi-tour.

2 heures 30 d’autonomie

Il est possible de paramétrer des zones interdites, des murs virtuels et de lui demander de faire les pièces les unes à la suite des autres. Lorsque la batterie est faible, il calcule automatiquement l’autonomie nécessaire pour terminer son travail. Il recharge alors la quantité exacte d’énergie puis reprend le nettoyage.

Mais c’est dans le cas d’une maison très grande, car avec sa batterie de 5200 mAh, l’aspirateur peut nettoyer 250 m² en une seule charge soit 2h30 d’utilisation non-stop.

Et il passe la serpillière en plus…

Et ce n’est pas fini, car l’aspirateur est d’une puissance incroyable avec une aspiration de 4000 Pascals alors que les concurrents peinent à dépasser les 3000 Pa. Il propose aussi un conteneur à poussière de 570 ml : pas besoin de le vider toutes les 5 minutes donc. Mais la cerise sur le gâteau concerne la partie serpillière puisque cet aspirateur lave aussi le sol avec son réservoir d’eau et ses lingettes réutilisables. Notons enfin que l’appareil dispose d’un capteur de vide pour ne pas tomber des escaliers, qu’il propose une brosse anti emmêlement et qu’il peut franchir des obstacles de 2 cm sans problème. C’est le futur mes enfants !

L’appareil est affiché à 314 € (379,49 $), mais en utilisant le code DREAMEL10BRA, le prix chutera à 289 € (349,49 $). L’offre est valable jusqu’au 11 mai, alors il faudra se dépêcher…

Les + du Dreame Bot L10 Pro :