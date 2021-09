Bon plan : lancement de la tablette Xiaomi Pad 5 chez GoBoo

Vous le savez, dans le monde des tablettes il y a les appareils « cheap » et les modèles de luxe chez Samsung et Apple qui coûtent un bras. Dans le milieu de gamme, Xiaomi tire son épingle du jeu avec ses tablettes « Pad ». La cinquième génération débarque ce mois-ci et elle en a sous la capot…

La marque chinoise Xiaomi ne fabrique pas que des smartphones, elle fait aussi des tablettes au rapport qualité/prix très intéressant comme cette nouvelle Xiaomi Pad 5. La dernière née embarque un puissant Qualcomm Snapdragon 860 (8 cœurs cadencé à 2,96 GHz maximum et gravé en 7 nm) avec 6 Go de RAM. Le chipset Adreno 640 intégré au SoC est idéal autant pour la vidéo que pour le jeu.

Cela tombe bien puisque son écran de 11 pouces (28 cm) propose une définition WQHD+ plus de deux fois supérieure au Full HD. La dalle est aussi rafraîchie en 120 Hz et propose la fonctionnalité Dolby Vision avec une palette d’un milliard de couleurs. Ses qualités se s’arrêtent pas là puisqu’on compte 4 haut-parleurs stéréo et que la batterie de 8720 mAh lui permet de tenir 16 heures en stream et 10 heures en jeu. La charge rapide de 22,5 W fait passer la jauge de 0 à 100 % en 1h30. La Xiaomi Pad 5 est disponible en deux couleurs : Cosmic Gray ou Pearl White.

La machine sort le 23 septembre, mais en ce moment sur le site de GoBoo, il est possible de la précommander pour 20 €. Vous aurez alors la certitude de faire une bonne affaire puisque pour les précommandes, la version avec 128 Go de stockage passe de 399 € à 299 € et la version 256 Go chute à 349 € pour un prix de départ de 449 € (les 20 € sont bien sûr décomptés de votre achat au moment du paiement final). Une pochette de transport et une protection d’écran sont offertes pour les 200 premières commandes et un tirage au sort sera organisé parmi les clients prévoyants pour gagner jusqu’à 49 € de matériel : clavier, smart pen, etc. Les prix inclus la TVA et les frais de livraison. Ne perdez pas de temps, soyez parmi les premiers à acquérir cette superbe tablette !

