Bon Plan : Lancement de la tablette 2K Teclast T40 Plus à 170 € !

Si vous cherchez une tablette avec un bel écran pour jouer ou streamer Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, ne cherchez pas plus loin. Cette Teclast T40 Plus a tous les atouts pour vous séduire. Avant de prendre une tablette de marque hors de prix, réfléchissez-y à deux fois.

Teclast est devenu en peu de temps un des leaders sur le segment des tablettes sous Android. C’est un peu ce que représente Xiaomi pour les smartphones : des appareils avec un rapport qualité/prix imbattable, des fonctions « Premium » et une endurance impressionnante. Cette nouvelle Teclast T40 Plus propose donc un processeur Unisoc T618 gravé en 12 nm avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible, 4 haut-parleurs stéréo, une connectivité dual 4G optionnelle, le WiFi dual band de 5ème génération (802.11 ac) et le Bluetooth 5.

Un écran IPS 2K qui étonne

L’appareil fonctionne sous Android 11 et embarque un très bel écran IPS de 10,4 pouces (26,4 cm) affichant une résolution supérieure à la Full HD (2000 x 1200 pixels). La tablette, déjà suffisamment puissante embarque une puce Mali-G52 3EE cadencée à 850 MHz pour le jeu et le décodage vidéo. La partie photo assure l’essentiel avec un objectif de 8 mégapixels au dos et de 5 MP en façade. Enfin la batterie de 6600 mAh autorise jusqu’à 8 heures d’autonomie en utilisation mixte.

Notez que la TVA est incluse : pas de frais de douane surprise au moment de la livraison. N’oubliez pas de décocher les cases concernant les garanties de livraison et d’écran cassé pour en profiter à ce prix très intéressant. Il s’agit d’une précommande, les appareils commenceront à être expédiés le 9 août. Ne traînez pas, il n’y en aura pas pour tous le monde à ce prix…

Les + de la tablette 2K Teclast T40 :