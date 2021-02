Bon plan : la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 chute sous les 400 €

La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2, généralement commercialisée à 449,99 euros fait l’objet d’une belle remise de 50 euros chez le commerçant en ligne Cdiscount. Il est ainsi possible de l’avoir à prix réduit, sous la barre des 400 euros, pour 399,99 euros.

Ces dernières années, les trottinettes électriques se sont démocratisées. Que ce soit pour un usage sportif ou professionnel, de plus en plus de français ont succombé à ce nouveau moyen de transport et loisir. Si vous souhaitez vous aussi vous équiper, vous pouvez profiter de ce bon plan sur Cdiscount qui permet d’acquérir l’un des meilleurs modèle du marché à prix réduit. La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 est en promotion à 399,99 euros au lieu de 449,99 euros en moyenne.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 : une trottinette électrique équilibrée

Avec son moteur d’une puissance de 300 W, la Mi Scooter Pro 2 est capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure mais aussi de franchir des pentes à 20%. Elle dispose en outre d’une excellente autonomie pouvant atteindre jusqu’à 45 kilomètres, ce, grâce à une batterie d’une capacité de 12800 mAh (474 Wh). De quoi se balader toute une journée, ou, se rendre de son domicile à son travail l’esprit tranquille. Comptez entre 8 et 9 heures pour une charge complète de la batterie.

Avec des dimensions de 113 x 43 x 118 cm dépliée et 113 x 43 x 49 cm une fois dépliée, elle peut être transportée assez facilement dans le coffre d’une voiture ou dans les transports en commun. Même si elle n’est pas très encombrante, notez tout de même que cette trottinette électrique à un poids de 14,2 kg et qu’elle peut supporter une charge maximale de 100 kg.

Ses deux roues d’une taille de 8,5 pouces sont dotées d’un système de double freinage pour un niveau de sécurité accru. On retrouve également un écran LCD intégré au guidon qui vous permettra de contrôler facilement en un coup d’œil les informations essentielles telles que la vitesse, le niveau de batterie ou bien encore le mode de conduite actif.

Pourquoi conseillons-nous cette trottinette électrique ?