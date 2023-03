Bon Plan : la trottinette électrique pour enfant Gogobest V1 à 69,99 € (-46%)

► La Gogobest V1 à 69,99 € (-46%)

La Gogobest V1 est une trottinette électrique 5 étoiles pour nos chères têtes blondes. Livrée avec son chargeur et son kit de protection (genoux, coudes, poignets), elle convient aux enfants jusqu’à 50 kg et 1 mètre 60. La trottinette se plie très facilement pour un encombrement réduit en voiture ou dans les transports en commun. Elle est équipée d’un moteur de 150 W, d’un absorbeur de chocs et d’une batterie de 2000 mAh qui se recharge en 2 heures. Idéal pour faire des balades avec papa et maman, elle est proposée à à 69,99 € au lieu de 139,99 €, soit une réduction de 46%. La livraison s’opère en moins de 7 jours depuis l’Union européenne sans frais de douane et sans frais de port. La trottinette est disponible en bleu et rose.

Pourquoi nous vous conseillons la GOGOBEST V1 :

Léger et pliant

Un prix tout petit

Une batterie endurante

► La Kugoo S1 à 249,99 € (-33%)

Si vous voulez vous aussi une trottinette pour accompagner vos enfants en vadrouille, le meilleur rapport qualité/prix du moment c’est la Kugoo S1. Elle comprend des pneus de 8 pouces, un moteur de 350 W, une autonomie de 30 km (vitesse max 30 km/h), un écran de contrôle LCD, 3 vitesses et une batterie de 6000 mAh. La charge maximale est de 120 kg et elle est bien sûr pliable… Proposée à 374,43 €, on la trouve chez notre partenaire Geekbuying à 249,99 €. Elle est aussi livrée depuis l’UE en moins de 7 jours, sans frais supplémentaires.