Bon Plan : la tablette/laptop Teclast F6 Plus à 361 €

La Teclast F6 Plus est un appareil tout en aluminium qui fonctionne sous Windows 10. Elle peut servir de PC portable, mais aussi de tablette grâce à son clavier qui se replie à 360°. Il ne s’agit pas pour autant d’un gadget puisqu’elle embarque un CPU Intel N4100 Gemini Lake de 8ème génération épaulé par 8 Go de RAM LPDDR4. Les fichiers et le système sont stockés sur un disque dur SSD de 256 Go tandis que l’écran tactile de 13,3 pouces (33,8 cm) propose une résolution de 1920 x 1080 pixels. La batterie n’est pas en reste puisque les cellules de 10000 mAh autorisent plus de 7 heures d’autonomie. Concernant la connectique, on compte un port USB-C, deux ports USB 3.0, un port micro SD, le WiFi dual band 2.4/5.0 GHz et une sortie micro HDMI pour envoyer le flux vidéo sur un autre écran. Un appareil original et malin que vous pourrez emporter partout.

La Teclast F6 Plus est en promo sans avoir de code à entrer, mais les quantités sont limitées à 150 unités pour le monde entier. Notez que les frais de port sont compris !

Pourquoi conseillons-nous cette tablette ?