Bon plan : la tablette blindée FOSSiBOT DT1 à seulement 199 €

Les tablettes « rugged », blindées et étanches ne sont pas légions sur le marché. Destinées aux travailleurs (machinistes, conducteur de chantiers, serveurs, etc.) ou aux randonneurs, cette FOSSiBOT DT1 sous Android 13 est certifiée IP68/IP69K, résiste aux chutes et aux températures extrêmes…

Vous connaissez certainement les smartphones « blindés », étanches et antichocs. Cette FOSSiBOT DT1 reprend le concept sauf qu’il s’agit ici d’une tablette sous Android 13. Certifiée IP68/IP69K et MIL-STD, elle résiste à une immersion totale (30 minutes sous 1,5 mètre d’eau), aux chutes, aux températures extrêmes (de -40°C à +70°C) et à la poussière. C’est la tablette idéale pour les personnes qui travaillent en extérieur, à proximité de l’eau, en hauteur, dans des conditions difficiles ou qui ont besoin de passer l’appareil à des clients :

Travailleur de chantier, serveur, couvreur, maître-nageur, pêcheur, agriculteur, machiniste, chimiste, opérateur, plaquiste, etc.

Une tablette puissante avec un très bel écran

Mais attention, c’est une tablette tout ce qu’il y a de plus normale avec des fonctionnalités avancées. Elle embarque un magnifique écran de 10,4 pouces (26,4 cm) avec une résolution 2K de de 2000 x 1200 pixels, un processeur 8 cœurs MediaTek MT8788, 8 Go de RAM extensible à 16 Go (merci le stockage de 256 Go extensible à 1 To !), la possibilité d’ajouter une carte nano SIM, une batterie de 11.000 mAh avec charge rapide 18 Watts, une charge inversée et un appareil photo de 48 mégapixels.

La FOSSiBOT DT1 est en ce moment disponible avec précommande avec un prix cassé pour les premiers arrivant puisque que 397 €, elle est affichée à seulement 199 €. Bien sûr elle est livrée gratuitement et rapidement depuis l’UE. Soyez parmi les premiers !