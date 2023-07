Bon Plan : la tablette AllDoCube sous Android 13 à 97 €

La AllDoCube iPlay 50 Mini est une tablette de 8,4 pouces de diagonale (21,3 cm). C’est un format très compact qui lui permet d’être légère (292 grammes), facilement utilisable et agréable à tenir en main avec une épaisseur de seulement 7,5 mm ! Il s’agit d’un modèle très récent sous Android 13 qui propose un processeur 8 cœurs, 4 Go de RAM extensible à 8 Go (elle va « piocher » sa mémoire vive dans le stockage). Cette version avec 128 Go d‘espace est extensible à 512 Go via carte microSD.

Un écran au top !

Compatible Bluetooth 5 et WiFi 5, cette tablette peut très bien se connecter en 4G si vous décider de connecter une carte nano-SIM. Son écran 1920×1200 pixels est lumineux et très agréable. Il est de surcroît équipé d’un mode lecture : vous pouvez donc à la fois l’utiliser pour regarder Netflix ou Disney+, mais aussi l’emmener à la plage pour lire votre livre. Enfin, sa batterie de 4000 mAh ne vous laissera pas tomber de si tôt…

Moins de 100 € et des cadeaux !

Non seulement l’appareil est proposé à moins de 100 €, mais il est livré avec plein de cadeaux : son chargeur USB-C, un adaptateur OTG, des écouteurs stéréo, un étui en cuir, un stylet et un clavier Bluetooth.

Normalement affichée au prix de 131,96 €, cette tablette se retrouve à 104,65 €, mais avec le code FR20GKB à taper au moment de l’achat, le tarif descend à 97,32 €. Ce prix peut varier en fonction du cours du dollar, alors ne traînez pas !