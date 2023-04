Bon Plan : la puissante tablette N-One Npad Pro à 168,49 €

On change moins souvent de tablette que de smartphone, mais il faut parfois se résoudre à renouveler un peu son matériel vieillissant. C’est l’occasion ou jamais avec cette N-One Npad Pro sous Android 12 qui est proposée à moins de 170 €. Une belle bête pour regarder Netflix sous la couette ou jouer sur un écran de 10 pouces…

N-One n’est pas une marque très connue en France, mais dans l’Empire du Milieu c’est un acteur incontournable sur le marché des tablettes. Cette Npad Pro est un appareil surprenant puisqu’elle est légère malgré son corps en métal et qu’elle embarque un OS récent. Elle propose aussi un SoC 8 cœurs avec 8 Go de RAM. Idéal pour le jeu et bien sûr très à l’aise en vidéo. Cela tombe bien puisque l’écran de 10.36 pouces (26,3 cm) avec une définition de 2000 x 1200 pixels n’est pas en reste.

Une belle configuration pour moins de 170 €

Le stockage de 128 Go extensible à 1 To vous permettra d’installer autant d’applis que vous voulez, mais ce n’est pas fini puisque les technologies embarquées sont aussi très intéressantes : dual WiFi 2.4GHz/5.0GHz (802.11 ac), chargeur USB-C, haut-parleurs stéréo et surtout la possibilité de mettre deux cartes SIM. Une carte SIM dans une tablette ? Et oui, vous pouvez demander à votre opérateur une carte SIM supplémentaire pour disposer d’Internet sur la machine. La partie photo assure l’essentiel avec un capteur dorsal de 8 mégapixels et un autre de 5 MP pour les selfies, mais c’est la grosse batterie de 6600 mAh qui rassure. Avec cet accu, vous pouvez être tranquille pendant de longues heures de jeux ou de vidéo.

Pourquoi nous vous conseillons la N-One Npad Pro :

Une tablette de qualité supérieure pour moins de 170 €

Livrée depuis l’UE en moins de 10 jours sans frais

Un très bel écran et une grosse autonomie