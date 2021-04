Bon Plan : la montre Nubia Alpha écran flexible à 134 €

On nous avait promis des voitures volantes, mais il faudra se contenter de «montres téléphones». Au moins la montre, vous pouvez vous l’offrir. Avec son design à la Blade Runner, cette Nubia Alpha semble avoir été dessinée par un auteur de BD des années 80 : on aime ou pas, mais force est de constater qu’elle ne ressemble à aucune autre. Outre sa plastique, cette smartwatch est la seule à proposer un écran flexible de 4,01 pouces (10,18 cm) révolutionnaire : il fait presque le tour complet de votre poignet !

Un écran flexible paramétrable

Vous pouvez l’utiliser en portrait ou paysage, taper un message grâce au clavier virtuel, choisir un type d’affichage en accord avec votre style, afficher un message personnalisé lorsque la montre est au repos et même faire un appel en visio puisque la montre dispose d’une mini caméra frontale. Il est aussi possible d’interagir avec la montre par gestes sans la toucher, de passer vos appels, de gérer votre activité sportive, surveiller votre rythme cardiaque, vos phases de sommeil, etc. Le corps de la montre est en acier et la batterie de 500 mAh permet à l’appareil de fonctionner pendant au moins 10 jours.

La montre est affichée à 138 €, mais vous aurez une petite réduction supplémentaire avec le code Y646DE86C9912000. Il faudra entrer ce dernier dans la zone « Coupon » après avoir cliqué sur Acheter maintenant (Buy now).

Les + de la Nubia Alpha :