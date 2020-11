Bon Plan : La montre connectée Xiaomi Amazfit T-Rex à 93 € au lieu de 216 €

Cette montre Xiaomi Amazfit T-Rex est étanche, résistante aux chocs et aux températures extrêmes. Elle répond à 12 certifications militaires de qualité. Endurante elle embarque son propre GPS et se destine donc aussi bien aux sportifs, qu’aux randonneurs et à tous les métiers d’extérieur. C’est aussi une montre très jolie avec un grand écran AMOLED.

Cette montre connectée Amazifit T-Rex fait partie de «l’écosystème» Xiaomi. Elle est donc compatible avec les applications du géant chinois. Elle propose un écran AMOLED de 33 mm de diamètre (le cadran mesure 47 mm) avec la possibilité de choisir son «style» parmi une trentaine d’habillages différents. Disponible en noir ou en camouflage de l’armée américaine, la montre se connecte à votre smartphone en Bluetooth : vous pouvez donc afficher vos SMS, notifications, changer de playlist et même répondre à vos appels.

Une montre d’extérieur résistante avec des tonnes de fonctionnalités

Il s’agit aussi d’un appareil pour sportifs avec la possibilité de compter le nombre de pas que vous faites dans la journée et de mesurer votre rythme cardiaque, mais aussi de suivre vos progrès dans plus de 14 sports différents. Pour le vélo, le trail, le jogging, le ski ou le triathlon, pas besoin d’emmener votre smartphone avec vous puisque l’appareil embarque son propre GPS. Et comme elle est résistante à 5ATM, vous pouvez l’emmener à la plage ou à la piscine. Vous avez peur de l’abîmer ? Pas de souci puisqu’elle est antichoc, qu’elle résiste à des températures allant de -40°C à +70°C, et qu’elle répond à 12 certifications militaires (norme MIL-STD-810) : résistance à l’acide, aux produits alcalins, à l’humidité, au soleil, etc.

L’Amazfit T-Rex dispose de 20 jours d’autonomie (66 jours hors connexion et 40 heures avec le GPS activé non-stop). Affichée en promo à 123 € au lieu de 216 €, cette T-Rex est encore moins chère avec le code AMZT-REX (à entrer après avoir cliqué sur Buy Now). Elle ne coûtera alors que 93 € une fois désactivée la garantie de livraison qui ne sert à rien si vous payez par PayPal ou par carte bancaire.

Pourquoi conseillons-nous cette montre ?

Une montre connectée avec un super look

Pour les sportifs, les randonneurs, les travailleurs en extérieur…

Étanche, résistante et autonome