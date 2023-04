Bon Plan : la console retrogaming Anbernic RG35XX à 70,20 €

Vous avez envie de retrouver une partie de votre jeunesse en jouant à vos anciens jeux PlayStation, Super Nintendo, Megadrive ou Neo-Geo ? La Anbernic RG35XX est une console de poche avec un look « Game Boy » qui permet d’embarquer plus de 8000 jeux issus de 14 différentes consoles…

Aladdin, Super Mario World, Final Fantasy 7, Street Fighter II, Fatal Fury, Mortal Kombat, Sonic, Les Chevalier de Baphomet, Crash Bandicoot, Grand Turismo, Tomb Raider, Zelda, Metroid : autant de jeux mythiques qu’il est maintenant possible d’émuler et d’emmener partout avec vous !

14 consoles en une !

Cette console potable Anbernic RG35XX embarque une batterie de 2100 mAh (5 heures de jeu en continu), un écran IPS de 3,5 pouces, 8 boutons d’actions et une croix directionnelle. Cette petite machine (165 grammes) permet d’émuler une grosse douzaine de machines d’antan : PlayStation, Super Nintendo, Megadrive, PC Engine, Game Boy Advance, ainsi que les machines d’arcade les plus connues de l’époque comme les systèmes Neo-Geo (Mark of the Wolves, World Heroes, Metal Slug, etc.), JAMMA (de Donkey Kong à R-Type en passant par Mortal Kombat) et CPS-II (la série des Street Fighter, Marvel VS Capcom, Aliens VS Predators, Eco Fighter, etc.)

Une collection unique

La mémoire de 64 Go renferme le système permettant d’émuler les jeux et cette version est livrée avec une carte de 128 Go supplémentaire. Par besoin d’aller se prendre la tête à télécharger quoi que ce soit puisque vous trouverez dans les commentaires du site marchand un lien pour récupérer 8000 jeux ! Vous aimeriez jouer à plusieurs ? La Anbernic RG35XX se connecte en HDMI à votre télé et vous pouvez ajouter une manette en Bluetooth. Vous pourrez alors faire découvrir les jeux d’antan aux jeunes générations !

Pourquoi nous vous conseillons la Anbernic RG35XX ? :

14 consoles et 8000 jeux dans la poche

Un format de poche pour jouer partout

La possibilité de la brancher sur un téléviseur