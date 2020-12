Bon plan : la caméra IP IMILAB C20 à 16 €

Vous voulez surveiller votre domicile lorsque vous n’y êtes pas ? Qu’il s’agisse d’une précaution contre les cambriolages, pour surveiller des enfants ou vos animaux de compagnie, la caméra IP IMILAB constitue une solution idéale : facile à installer, à configurer et très bon marché. Elle détecte le mouvement et les bruits environnants. Cerise sur le gâteau, elle ne coûte que 16 € (frais de port compris) et est expédiée en 5 jours depuis la Belgique.

Cette IMILAB C20 est une caméra de vidéosurveillance motorisée : vue panoramique 360° en horizontal et 105° en vertical. Vous pouvez la poser sur un meuble ou une étagère, mais la caméra est aussi livrée avec un socle et des chevilles pour la mettre sur un mur ou au plafond. Toute l’installation, les réglages et le pilotage se font depuis l’appli IMILAB Home. Notez qu’il est possible de programmer des heures de surveillance et une détection de mouvement avec alerte en temps réel sur votre smartphone.

Une caméra IP très complète pour seulement 16 €

Le haut-parleur au dos permet de parler avec une personne ou un éventuel intrus tandis que le micro permet d’entendre l’activité dans la pièce (bébé qui pleure, porte qui claque, etc.) Pour paramétrer, il faudra juste la relier au réseau WiFi avec votre appli. C’est tout ! Il est possible de relier la caméra à un NAS sur le même réseau, mais la solution la plus simple est de placer une carte micro SD dans l’appareil.

Il est possible d’enregistrer entre 6 et 10 jours en continu (résolution 720p ou 1080p) avec une carte de 64 Go grâce au très performant codec H.265. Il est possible de piloter la caméra depuis votre smartphone et passer en mode plein écran d’un seul geste. La qualité de l’image est très satisfaisante et il est possible de passer en mode nuit avec une vision infrarouge. Affiché à 21 €, vous pourrez l’obtenir pour 16 € avec le code GOLMM6.

Pourquoi conseillons-nous cette caméra de vidéosurveillance ?

Un très bon rapport qualité/prix

Une caméra motorisée contrôlable à distance

Une livraison rapide

Avec le code promo GOLMM6