Bon Plan : La caméra de surveillance IMILAB C21 à seulement 26 €

Il n’y a pas plus simple que la caméra de surveillance IMILAB C21. Il suffit de la brancher sur le secteur, de la poser sur un meuble et de la connecter au WiFi de la maison pour commencer à surveiller votre salon. Non seulement elle possède un angle de vision de 105°, mais vous pouvez la contrôler depuis l’application puisqu’elle dispose de moteurs qui la font pivoter à 360° de gauche à droite et de 80° de haut en bas. Vous pouvez donc couvrir un champ très vaste avec une seule caméra.

Une image de qualité de jour comme de nuit

Si vous n’êtes pas devant votre appli, vous pouvez paramétrer des notifications en cas de mouvement. La caméra enregistre dès qu’elle entend en son ou détecte une présence, elle fait même la différence entre une personne et un animal. La caméra peut même suivre une personne qui se déplacerait chez vous. Avec son haut-parleur et son micro, il est même possible de converser à distance avec quelqu’un dans la pièce. La définition est au-delà du Full HD avec une résolution 2,5K (2560 x 1440 pixels) de jour comme de nuit grâce aux 4 LED infrarouge dont elle est équipée. Avec une enceinte connectée Alexa ou Google, vous pouvez contrôler la caméra à la voix.

Livrée avec ses câbles et son adaptateur secteur, la IMILAB C21 permet aussi de stocker vos vidéos dans le cloud : le service est gratuit pendant 3 mois histoire de voir si cela vous convient. Vous pouvez aussi stocker vos fichiers sur une carte micro SD.

Un prix sacrifié !

La IMILAB C21 est proposée chez AliExpress au prix de 49,99 $ (environ 43 €), mais à partir du 11 octobre vous la trouverez avec une réduction de 10 $ plus une autre réduction de 10 $ avec le code DQGS63B9C21 (réservé aux 500 premiers clients). Cela fait chuter le prix à 29,99 $ soit environ 26 €. Une offre à ne pas manquer !

Les + de la IMILAB C21 :