Bon Plan : la caméra de surveillance Aqara 2K Hub G3 à 89,99 €

La caméra d’intérieur Aqara Hub G3 permet de prendre des prises de vue à 340° (champ de vision de 110°) avec une définition deux fois meilleure que le Full HD (2304 x 1296 pixels ou 2K). Avec très peu de latence, elle retranscrit ce qui se passe chez vous et est entièrement programmable. Elle dispose d’un système unique de reconnaissance des visages, des gestes et même des animaux. Si elle détecte un inconnu, elle vous avertira immédiatement.

Vous pouvez aussi déclencher des actions prédéfinies en faisant un des 5 gestes différents en directement de la caméra. Car si cette Aqara Hub G3 est un concentré de technologie elle s’inscrit parfaitement dans le projet d’une maison connectée avec sa compatibilité Zigbee 3.0 qui lui permet d’être relié avec 128 autres machines.

La domotique à portée de bourse !

Allez jeter un œil aux autres appareils de la marque Aqara sur leur site, vous y trouverez tout un écosystème : moteur pour volet roulant, détecteur de porte, capteur de température, détecteur de mouvement, prise intelligente, interrupteur sans fil. Mais même si vous ne souhaitez pas équiper toute votre maison, la Aqara Hub G3 se débrouille très bien toute seule et est aussi compatible avec les principaux assistants vocaux et système de programmation : HomeKit, Alexa, Google Assistant et IFTTT.

L’appareil est aussi compatible avec la dernière norme de réseau sans fil (Wi-Fi 2.4/5 GHz) et elle possède aussi un contrôleur IR intégré. Elle est aussi sécurisée avec la dernière norme de sécurité WPA3 pour être sûr que des petits malins ne la pirateront pas. Notez que la Aqara Hub G3 est livrée rapidement sans frais de port. Proposée à 113,20 €, vous pourrez l’acquérir en ce moment à 89,99 €…

Les + de la Aqara Hub G3 :