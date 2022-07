Bon plan : la brosse à dents électrique Oclean X Pro à 75 €

Vous désirez acquérir une brosse à dents électrique, mais vous hésitez. Est-ce efficace ? Cela ne va-t-il pas vous faire mal ? Au final, est-ce bien utile ? Plutôt que de prendre le premier modèle venu, nous vous présentons ici la Oclean X Pro : tout simplement la plus brillante des brosses à dents intelligente.

Elle propose en effet une détection des zones « aveugles ». Grâce à son gyroscope à 6 axes, le X Pro vous rappellera les zones que vous avez négligé de brosser. Elle est équipée de 8 détecteurs de zones afin de vous aider à vous brosser les dents plus efficacement et ainsi réduire la progression de la plaque dentaire. L’application affiche des rapports de brossage quotidiens, hebdomadaires et mensuels personnalisés. Ces rapports sont conçus pour aider les utilisateurs à prendre des habitudes plus saines.

Une brosse à dents vraiment intelligente

Mais ce n’est pas tout puisque la Oclean X Pro propose un coaching intelligent avec un rapport de nettoyage sur l’écran couleur, mais aussi un compte-rendu plus détaillé sur l’application Android ou iOS. On compte aussi une détection de la pression exercée sur vos gencives : si vous forcez trop, la vibration de la brosse à dents s’arrête. Ainsi, vous appliquerez moins de pression et développerez de meilleures habitudes de nettoyage. Plus de dommages, de saignements ou d’inconfort liés au brossage !

L’Oclean X Pro possède en plus trois programmes de nettoyage avec des niveaux d’intensité (nettoyage, blanchiment, massage) et 32 niveaux d’intensité réglables. Vous pouvez donc trouver le modèle le plus adapté et l’intensité optimale pour vous. Oclean X Pro produit jusqu’à 82 000 mouvements/min : une expérience de nettoyage optimale. L’appareil est aussi équipé d’une charge rapide et d’une batterie suffisamment puissante pour autoriser 30 jours d’utilisation sur une seule charge.

Économisez aussi sur les têtes de brossage !

Pendant cette période de promotion, vous avez aussi l’opportunité d’acheter des têtes de brossage à petit prix. Le paquet de 8 têtes normalement proposé à 39,99 $ est affiché au prix de 19,99 $. Si votre commande dépasse 39 $, vous disposez d’une nouvelle réduction de -20 %. En commandant 2 x 8 têtes, vous ne paierez donc que 31,98 $. Il faudra juste penser à utiliser le code 20OFFA.

Les + de la Oclean X Pro :