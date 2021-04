Bon Plan : la brosse à dent électrique Oclean Air 2 à 34 €

Oclean est une marque qui fabrique des dispositifs pour la santé bucco-dentaire. En ce moment, leur brosse à dent électrique Air 2 et le stérilisateur Oclean S1 sont tous les deux en promotion. Voyons les points forts de ces deux appareils…

Oclean vend directement ses produits sur son site officiel. Les prix peuvent être affichés en euro, mais vous ne paierez ni frais de port ni taxe de douane. Commençons par présenter la Oclean Air 2 qui est ici vendue avec un étui de voyage et 3 têtes de rechange. Cette brosse à dents électrique, proposée en 4 couleurs (rose, violet, blanc et vert) dispose d’un brevet unique qui permet de la rendre extrêmement silencieuse : moins de 45 dB soit à peine plus qu’un chat qui ronronne.

Pour les endroits douloureux, il est possible d’activer un mode « douceur » en appuyant longuement sur le bouton de mise en route. La recharge se fait via induction et la batterie se remplit en 2h30 pour 40 jours d’utilisation. Vous pouvez donc l’emmener avec vous en vacances sans avoir à prendre le chargeur. Un appareil qui coûte normalement 55 € (65,99$), mais qui vous est proposé ici à 34 € (40,99$) avec le code OCLEANAIR2.

Un stérilisateur à brosse à dents

Ce n’est pas tout du côté des réductions puisque le stérilisateur à brosse à dents Oclean S1 est aussi en promotion à 19 € (22,99 $) au lieu de 24,95 (29,99 $) avec le code OCS1. Il s’agit d’un reposoir qui active une lampe UV à intervalle régulier pour stériliser jusqu’à 99,99% des microbes et bactéries sur la surface des brosses à dents. Ce dispositif permet de poser jusqu’à 5 brosses à dents (3 positions sont utilisées pour la désinfection et 2 pour le rangement). Il est possible d’y poser tout type de brosses à dents : des normales, la Oclean Air 2, mais aussi les appareils Phillips, les Oral-B ou même un rasoir.

Les + de la Oclean Air 2 :