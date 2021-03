Bon Plan : La box Android TV Mecool KM6 Deluxe en promo à 97 € (-31%)

Une box Android TV constitue le media center idéal si vous n’avez pas de smart TV. Cette Mecool KM6 Deluxe dispose de tous les atouts pour se faire une place de choix dans votre salon. Non seulement c’est la plus puissante à ce jour, mais elle propose les dernières technologies et une compatibilité 4K.

Un media center est une petite boîte à brancher en HDMI sur sa TV permettant de centraliser tous ses fichiers multimédias dans le salon, qu’ils soient stockés sur un NAS, un PC, une clé USB ou un disque dur externe. Cette box Mecool KM6 fait aussi office de box Android TV permettant d’utiliser toutes les applications du Google Play Store (Netflix, Spotify, YouTube, jeux vidéo, Disney+, Amazon Prime Video, Molotov, etc.) et d’utiliser Chromecast (Google Cast): affichez sur votre TV, les films ou photos que vous avez sur votre appareil mobile. C’est magique !

Un boîtier avec des performances XXL

Pour éviter les ralentissements, ces petits appareils montrent les muscles et cette dernière fait partie des plus puissantes du moment avec un SoC Amlogic S905X4 8 cœurs et 4 Go de RAM DDR4. Avec cette configuration, vous serez paré pour décoder des fichiers 4K 60 fps comme le H.265, le VP9 ou le très impressionnant AV1. La connectique est aussi très complète : HDMI 2.1, Ethernet Gigabit, WiFi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5, USB 2.0, USB 3.0, slot carte micro SD et audio SPDIF. La télécommande répond à la voix et propose des raccourcis vers Google Assistant, YouTube, Amazon Prime Video et Google Play. Un très beau bébé proposé avec une réduction de 31 % sans avoir à entrer de code.

Pourquoi conseillons-nous cette box TV ?