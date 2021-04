Bon Plan : La box Android Beelink GT-King à 119 €

Un media center est un boîtier électronique qui prend place sous votre TV et qui sert à récupérer tous les fichiers de votre réseau pour en profiter sur votre Home Cinema. Que vos films, séries, photos ou MP3 soient sur votre PC, votre NAS ou un disque dur externe, vous pourrez les atteindre à travers le réseau. On peut aussi brancher directement des périphériques USB sur la box ou appairer un appareil en Bluetooth. Cette GT-King est donc une box TV sous Android 9 qui propose tout ce que le Google Play Store a à offrir : applis (Netflix, Molotov, OCS), jeux, VoD, etc.

Il s’agit aussi du plus puissant des appareils de ce genre puisqu’il embarque un processeur Amlogic S922X 8 cœurs avec 4 Go de RAM LPDDR4. Cette configuration musclée permet de prendre en charge les derniers codecs, mais aussi la 4K en 60 fps. L’appareil comporte 64 Go de stockage pour les apps mais c’est surtout sa connectique qui impressionne avec 2 ports USB 3.0 (+ 1 USB 2.0), un audio SPDIF, un RJ45 1000Mbps, le WiFi ac de 5ème génération, un slot pour carte mémoire et l’HDMI 2.0. La télécommande incluse répond même à la voix !

Pourquoi nous conseillons cette box TV ?

► Un appareil très puissant permettant de gérer la 4K à 60 fps

► Un design très sympa

► Android 9

