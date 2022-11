Bon Plan imprimantes 3D : Deux produits FLSUN à prix sacrifiés chez Geekbuying !

Geekbuying est un magasin en ligne qui propose des appareils électroniques à petits prix. Pas d’embrouilles ou d’attente chez eux puisque leurs appareils sont expédiés depuis l’UE en moins de 10 jours : pas de frais de douane et pas de frais de port, vous ne payez que le prix indiqué ! Si vous désirez voir l’ensemble de leur catalogue, faites un tour sur leur site officiel…

► La FLSUN V400 d’élite pour 799 € au lieu de 940 €

La FLSUN V400 se retrouve en ce moment à seulement 799 € au lieu de 940 € ! Il s’agit d’une ristourne réservée aux clients qui souhaitent la précommander. Elle permet de créer des objets très volumineux (300 x 300 x 410 mm) et est compatible avec les types de filaments les plus utilisés : PLA, PLA+, Wood, TPU, ABS, PETG, PC et Nylon. L’impression peut se faire depuis un PC ou de manière complètement autonome grâce à une carte SD et à son écran tactile couleur. En ce qui concerne les fonctionnalités « pros », on compte la reprise d’impression en cas de coupure de courant, un lit chauffant à 110° permettant d’éviter les problèmes d’adhérence et une détection de filament pour ne pas gâcher ses créations. Mais ce qui fait la force de cette FLSUN V400, c’est sa rapidité d’exécution avec une vitesse de pointe à 400 mm/s. Lorsque les appareils d’entrée de gamme culminent à 50 mm/s, cela fait toute la différence ! Au lieu de passer une vingtaine d’heures sur un projet, la FLSUN V400 boucle l’impression en 6 heures. Rapide, précise et silencieuse, c’est l’imprimante 3D pour l’élite !

Pour en profiter à ce prix, il faudra utiliser le code NNNFLV400 au moment de l’achat. C’est aussi simple que ça…

► La FLSUN SR à 369 € au lieu de 598 €

Toute en métal, la FLSUN SR est la petite sœur de la V400. Elle propose un beau volume d’impression (260 x 330 mm), un lit chauffant, une vitesse de 200 mm/s, une compatibilité avec les filaments PLA, ABS et PETG, mais c’est surtout sa taille compacte qui est intéressante si vous n’avez pas énormément de place à lui consacrer. Avec ses dimensions réduites (44 x 39 x 96 cm), elle peut aisément se poser sur un bureau. Elle n’en possède pas moins de grandes qualités : auto-levelling, carte mère 32 bits, détection de filament, compatibilité avec les fichiers STL et OBJ, écran couleur, impression via USB, etc. Un très bon appareil pour commencer l’impression 3D avec autre chose qu’un simple gadget…

Normalement affichée à 598 €, le FLSUN SR se retrouve à 407 €, mais avec le code NNNFLSUNSRFRBE, vous pourrez l’acheter pour seulement 369 €. À ce prix là, il ne faut plus hésiter…