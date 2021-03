Bon Plan : grosse promotion sur les OnePlus chez AliExpress

Pour le onzième anniversaire d’AliExpress, le magasin en ligne propose des promotions exclusives sur les appareils de la marque OnePlus : Nord, Nord N10, N100, 8 et 8T. Et avec les codes promos qui ont édités pour l’occasion, les prix sont encore plus bas. Les appareils sont livrés de France et les frais de port sont gratuits…

Pour chaque appareil, utilisez le coupon le plus intéressant pour vous. Notez qu’ils sont valables sur tout le site AliExpress :

► Économisez 20 € sur 160 € avec le code PASSION20

► Économisez 28 € sur 210 € avec le code PASSION28

► Économisez 7 € sur 50 € avec le code FRPA32807

► Économisez 12 € sur 100 € avec le code FRPA32812

► Économisez 40 € sur 280 € avec le code SUPER32840

► OnePlus Nord N10 à 199 €

La firme chinoise revient à ses premiers amours avec ce Nord N10. Il s’agit d’un appareil 5G sorti en novembre dernier à 349 €. C’est un appareil au look soigné avec un écran 405 DPI de 6,5 pouces (rafraîchissement de 90 Hz) et une puce Snapdragon 690 épaulée par 6 Go de RAM. La batterie de 4300 mAh vous permettra de rester éloigné d’un chargeur pendant plus de 2 jours tandis que la charge rapide 30 W remplira l’accu en moins de 45 minutes. Côé photo, on pourra compter sur un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro et un dernier pour les portraits.

► OnePlus Nord N100 à 118 €

Le OnePlus Nord N100 est le moins cher de la gamme «Nord», mais c’est aussi un très bon rapport qualité/prix. Il propose un bel écran de 6,52 pouces (16,56 cm) avec un rafraîchissement de 90 Hz, une puce Snapdragon 460 épaulée par 4 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh. Côté photo, l’appareil assure l’essentiel : un module principal de 13 MP et deux objectifs additionnels pour les portraits et les clichés en mode macro. Réussi sur le plan esthétique, c’est un appareil avec une bonne prise en main. La «classe OnePlus» pour pas bien cher.

► OnePlus Nord 5G à 321 €

Et voici le chef de file de la gamme «Nord», le OnePlus Nord «tout court». Il s’agit d’un appareil 5G avec une dalle AMOLED 90 Hz de 6,44 pouces (16,35 cm), d’une puce Qualcomm Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et d’une belle batterie de 4115 mAh. Côté photo, c’est très complet avec un capteur principal de 48 MP à l’aise de nuit, un ultra grand-angle de 8 MP de 119°, un capteur de profondeur de champ de 5 MP et un dernier capteur pour la macro.

► OnePlus 8 à 423 €

Sorti il y a quelques mois seulement, le OnePlus 8 est toujours un appareil intéressant, surtout à ce prix ! Pour 423 €, la machine embarque ce qui était encore la meilleure puce en ce début d’année : la Qualcomm Snapdragon 865. L’écran AMOLED 90 Hz de 6,55 pouces (16,6 cm) est un régal pour les yeux tandis que la partie photo est très complète avec le dernier Sony IMX586 qui capture en 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 MP avec une vue étendue à 116 degrés et un objectif macro pour les clichés rapprochés. Ce nouvel appareil intègre un accu de 4300 mAh tout en profitant de recharge rapide Warp Charge 30 : récupérez 40 % sur votre jauge en moins de 20 minutes ! Un exploit.

► OnePlus 8T à 457 €

Il s’agit d’un des derniers-nés du constructeur chinois et sans doute le plus abouti : le OnePlus 8T est un appareil «Premium» qui ne coûte pas un SMIC. Il propose un magnifique écran OLED 120 Hz 6,55 pouces (16,63 cm) avec une définition de 2400 x 1800 pixels. Le compagnon parfait pour jouer et regarder ses séries. Côté performances, on pourra compter sur le surpuissant Snapdragon 865 et pour la photo l’appareil embarque un quadruple capteur arrière composé d’un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2), d’un objectif macro de 5 MP et d’un capteur pour les portraits. L’appareil propose aussi une vitesse de rechargement complètement folle grâce à son chargeur 65W…