Bon Plan Goboo : grosses promos sur tous les écouteurs sans fil 1MORE

1MORE est une marque bien connue des mélomanes puisqu’elle propose des écouteurs sans fil « true wireless » de qualité et à petits prix. En ce moment, le magasin en ligne Goboo brade 5 paires différentes. Et avec nos codes de réduction, vous profiterez de prix encore plus bas !

Les 1MORE ComfoBuds Mini à 65,99 € au lieu de 99,99 €

Commençons par les nouveaux ComfoBuds Mini à réduction de bruit (jusqu’à 40 dB) : poids plume de 3 grammes, prise en charge du codec AAC / SBC, profils sonores personnels SoundID depuis l’appli, égaliseur et certification IPX5 (résistant aux éclaboussures). L’autonomie est excellente avec 70 minutes de musique non-stop plus 90 autres minutes dans les batteries du boîtier. Vous avez oublié de recharger vos écouteurs ? Vous pouvez profiter d’une heure et demie d’autonomie en 10 minutes de charge. Pour les obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.

Les 1MORE PistonBuds Pro à 35,99 € au lieu de 59,99 €

Une autre très bonne promo pour ces « true wireless » ! Au programme : réduction du bruit ambiant, sélection de 12, quatre micros avec DNN, charge rapide, autonomie de 30 heures et une faible latence. Pour les obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.

Les 1MORE ComfoBuds Pro à 47,49 € au lieu de 79,99 €

Encore une belle réduction de plus de 30 € sur les ComfoBuds Pro qui proposent une certification IPX4, 10 mètres de portée, un appairage rapide et une charge express (15 minutes pour 2 heures de musique). Le top des écouteurs intra-auriculaires avec l’ANC et 6 microphones ! Pour les obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.

Les 1MORE ComfoBuds 2 à 37,99 € au lieu de 59,99 €

Sans doute le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection, les ComfoBuds 2 proposent 12 égaliseurs musicaux de qualité studio, un pilote dynamique de 13,44 mm, 24h d’autonomie, une compatibilité avec le codec AAC et surtout un poids plume de 4,3 grammes. Pour les obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO202.

Les 1MORE ColorBuds 2 à 35,99 € au lieu de 79,99 €

Pour finir, les intras les moins chers du moment avec une puce interne signée Qualcomm : une compatibilité AptX/AAC, la possibilité de personnaliser le son depuis l’appli SoundID, un chargement rapide et une certification IPX5. Pour les obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.