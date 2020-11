Bon plan forfait mobile La Poste : 30 Go ou 60 Go avec smartphone à 1 € !

Jusqu’au 14 janvier 2021, La Poste propose un forfait 30 Go à 19,99 €/mois et un autre avec 60 Go pour 29,99 €. Pour ces deux offres, vous profitez surtout d’un smartphone Samsung, Nokia, Oppo, Xiaomi ou Alcatel à 1 € seulement ! Idéal pour changer de smartphone à moindre coût ou d’offrir son premier appareil à un enfant. Bien sûr les appels et les SMS/MMS sont illimités.

La Poste propose des forfaits sans engagement très intéressants, mais elle lance ce mois-ci une super promo avec deux offres 30 Go et 60 Go pour respectivement 19,99 € et 29,99 € par mois. Choisissez le volume de données qui vous convient le mieux et sélectionnez ensuite votre smartphone à un euro ! Pour le forfait 30 Go vous aurez le choix entre le Samsung Galaxy A20E, le Oppo A5, le Nokia 2.4 ou l’Alcatel 1S tandis que pour le forfait à 60 Go les appareils disponibles sont les Samsung Galaxy A41, Galaxy A21S, Xiaomi Redmi Note 9S et Oppo A72.

Que de très bons appareils plutôt récents (même si nous vous recommandons les Oppo et le Xiaomi). Rappelons qu’avec ces forfaits, vous profitez d’appels et SMS/MMS illimités et que si vous dépassez la consommation Internet, vous ne serez pas facturé (la connexion sera juste plus lente). Si vous aimez la musique, sachez que La Poste vous offre l’accès au catalogue Universal Music : emportez votre musique partout avec vous ! Notez enfin qu’avec ces forfaits vous aurez aussi droit à une réserve de 10 Go ou 15 Go d’Internet mobile si vous partez dans les pays de l’Union européenne et les Départements d’outre-mer. L’engagement est de 24 mois, mais vous pourrez invoquer la loi Chatel pour partir au bout de 15 mois si vous le désirez.

Encore engagé ?

Si vous pensez être encore engagé avec votre actuel opérateur, il suffit de composer gratuitement le 3179 pour en être sûr. Vous récupérerez votre identification RIO. C’est ce numéro qu’il faudra donner au moment de remplir en ligne la commande. La Poste se chargera de résilier à votre place et vous préviendra lorsque vous pourrez insérer votre nouvelle carte SIM…

Pourquoi conseillons-nous ces forfaits ?

Des téléphones sympas à 1 €

10 ou 15 Go d’Internet en vacances

Universal Music en illimité

Vous avez déjà un mobile et vous n’aimez pas être engagé ?

La Poste propose aussi des abonnements 30 Go à 9,99 €, 40 Go à 12,99 € et 60 Go à 18,99 €.