Bon Plan forfait 5G sans engagement : 130 Go à 13,99 € chez RED by SFR !

C’est sans doute la meilleure offre du moment pour ceux qui cherchent le prix le plus bas sur un forfait 5G. RED by SFR frappe un grand coup sur la concurrence en proposant une offre 130 Go à 13,99 € sans engagement. Et en plus, vous pouvez prendre un téléphone à prix cassé au passage…

Attention, cette offre unique n’est proposée que jusqu’au 10 décembre 2023. Après il sera trop tard ! Et ce serait bien dommage de passer à côté puisque ce forfait RED by SFR vous donne le droit à 130 Go de données en 5G avec les appels et les SMS illimités pour seulement 13,99 € par mois. C’est tout simplement la meilleure offre du moment chez tous les opérateurs qui proposent des abonnements « sans engagement ».

Notez que ce forfait vous donne aussi le droit à 26 Go d’Internet en UE et dans les DOM. Pour 5 € de plus vous pouvez même ajouter la Suisse, Andorre, les USA et le Canada à la liste. Pratique si vous devez régulièrement voyager dans ces pays où la carte SIM locale n’est pas donnée…

Un téléphone à prix cassé !

Normalement les téléphones sont vendus uniquement au clients qui souhaitent s’engager, mais chez RED, il est possible d’accéder à des prix d’enfer si vous choisissez ce forfait 5G 130 Go. L’opérateur vous fait tout simplement une ristourne sur le prix de l’appareil et vous partez toujours quand vous voulez. Si vous avez choisi ce forfait 5G, autant prendre aussi un appareil compatible comme le très bon Samsung Galaxy A34 5G qui passe de 329 € à seulement 229 € après reprise de votre ancien mobile (50 € remboursé plus 50 € de reprise sur un vieux smartphone) ? Trop cher ? Le Xiaomi Redmi 12 5G est affiché à seulement 129 € ! Une aubaine pour un appareil d’aussi bonne facture !

Encore moins cher ?

Si vous désirez rester à la 4G, RED propose aussi un forfait 4G de 20 Go à 9,99 €/mois et là aussi les appareils associés sont très bon marché avec par exemple un Xiaomi Redmi A2 à 49 € ! Un joli cadeau de Noël pour un enfant qui a été sage ! Vous n’aimez pas RED by SFR ? Pas de problème, nous mettons régulièrement une page à jour avec tous les forfaits sans engagement de Free, La Poste, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Sosh.