Bon Plan : deux téléphones étanches et blindés à -40 %

Les smartphones modernes sont fragiles alors pour les les personnes qui veulent du matériel à toute épreuve il existe les appareils «rugged» : blindés, étanches, résistants aux chocs et aux températures extrêmes. Que vous soyez sauveteur, randonneur, maître nageur, campeur, pêcheur ou professionnel du bâtiment, ces smartphones ont tout pour plaire. Alors qu’ils étaient réduits à quelques fonctionnalités, ils sont maintenant très complets avec des appareils photo perfectionnés et de grands écrans très classes…

► Le Oukitel WP5 à 109 € de 189 € (-42%)



Un appareil étanche, résistant aux chocs et aux températures extrêmes (de -55°C à +70°C) ! Cet Oukitel WP5 est idéal pour le travail en extérieur et avec son prix plancher, vous ne prenez pas de gros risques à l’utiliser comme appareil secondaire. Il propose tout de même un objectif photo principal de 13 mégapixels épaulé par 2 modules secondaires et un écran de 5,5 pouces (14 cm).

Comme c’est un smartphone de baroudeur, il propose une lampe torche extrêmement puissante à 4 LED et un bouton programmable qui pourra être utilisé en urgence pour appeler les secours par exemple. Mais le gros point fort de ce smartphone c’est son énorme batterie de 8000 mAh ! Cet accu va vous permettre d’utiliser l’appareil pendant plus de 3 journées complètes ou de le laisser en veille pendant presque 10 jours !

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?

Une batterie de folie

Un téléphone secondaire idéal pour les baroudeurs

Très résistant !

► Le Ulefone Armor 7 à 295 € au lieu de 528 € (-44%)



Ce smartphone est un des cadors du genre. Non seulement ce Ulefone Armor 7 regroupe toutes les qualités de résistance (certification IP68, chocs, chaleur, pression…), mais il intègre aussi toutes les dernières fonctionnalités à la mode et des composants à la pointe de la technologie comme sa triple caméra arrière (48 mégapixels compatible 4K avec un zoom optique), son CPU performant avec 8 Go de RAM ou son magnifique écran de 6,3 pouces (16 cm).

Certains de ces appareils sont juste « secondaires », mais cet Armor 7 peut très bien vous accompagner tous les jours d’autant qu’il comprend aussi un capteur d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale, la charge inversée et la recharge sans fil . Enfin, la batterie de 5500 mAh vous octroie une autonomie XXL avec au moins 2 jours de fonctionnement et pas loin de 5 jours en veille. Un cador on vous dit !

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?