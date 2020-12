Bon Plan : Deux tablettes Android Samsung et Teclast en promo

► La Teclast M40 à 159 € au lieu de 229 € : pas chère et puissante



La Teclast M40 est une tablette surprenante : une compatibilité Android 10, un magnifique écran de 10.1 pouces (25,6 cm) avec une définition de 1920 x 1200 pixels, un SoC 8 cœurs cadencés à 2 GHz avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible à 256 Go. Cette tablette dispose aussi d’une compatibilité avec le Dual WiFi 2.4GHz/5.0GHz (802.11 ac), d’un chargeur USB-C, de haut-parleurs stéréo, d’un châssis en métal, d’un slot pour deux cartes SIM, d’une grosse batterie de 6000 mAh et de deux modules photo (8 MP + 5 MP). Vous verrez que la tablette est affichée au prix de 184 €, mais avec le code B5ADE63414512001, vous pourrez valider l’achat pour 159 € avec les frais de port compris !

Pourquoi conseillons-nous la Teclast M40 ?

Un appareil récent sous Android 10

Bel écran, haut-parleurs stéréo et puce puissante

Une très bonne autonomie

Avec le code promo B5ADE63414512001

► La Samsung Galaxy S6 Lite à 318 € au lieu de 399 € : le savoir-faire du constructeur coréen



La Samsung Galaxy S6 Lite se situe dans une division au-dessus, notamment au niveau des finitions. C’est aussi un appareil qui est livré avec un stylet, le «S Pen» qui permet de dessiner ou de prendre des notes directement sur le très bon écran IPS de 10,4 pouces (26,4 cm). Sous le capot, un très solide SoC Exynos 9611 cadencé à 1,7 GHz, le tout accompagné de 4 Go de RAM. Il faut rajouter à cela 64 Go de mémoire interne, extensible via une carte MicroSD. La tablette embarque une batterie XXL de 7040 mAh, compatible avec une charge rapide 15W bien pratique. Côté son, la Tab S6 Lite embarque deux haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos. Une bien belle tablette légère comme une plume (467 g).

Pourquoi conseillons-nous la Galaxy Tab S6 Lite ?