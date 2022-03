Bon Plan : Deux imprimantes 3D haut de gamme à petit prix

Tous ces appareils sont livrés gratuitement et rapidement depuis l’Union européenne, sans frais de douane bien sûr !

► La Eryone ER-20 à 217 € au lieu de 329 €

La Eryone ER-20 se retrouve en ce moment à seulement 217 € au lieu de 329 € en utilisant notre code 6NC2IIRZ. Il s’agit d’une belle réduction quand on sait que cette imprimante 5 étoiles se retrouve à peine plus chère que les modèles d’entrée de gamme. Elle permet en effet de créer des objets très volumineux (250 x 220 x 200 mm) et est compatible avec les types de filaments les plus utilisés (PLA, PETG, TPU). L’impression peut se faire depuis un PC ou de manière complètement autonome depuis une carte SD ou une clé USB. En ce qui concerne les fonctionnalités avancées, on compte un lit autoajustable et chauffant permettant d’éviter les problèmes d’adhérence (chauffe jusqu’à 100°), une détection de filament et la reprise d’impression en cas de coupure de courant. Un très bon investissement compatible avec énormément de formats de fichiers : .STL, .OBJ, .ADE, .AMF, etc.

► La Mingda Magician X à 307 € au lieu de 378 €

Cette Mingda Magician X est une très bonne imprimante 3D pour les utilisateurs qui veulent tout de suite commencer avec du matériel «sérieux». Ce modèle est compatible avec les filaments PLA, TPU et ABS ainsi qu’avec les principaux logiciels de création 3D. Elle permet aussi de réaliser des impressions volumineuses en une seule fois puisque son espace de travail est de 260 x 230 x 230 mm. Elle dispose bien sûr d’une option permettant la reprise de l’impression en cas de panne de courant, d’un lit chauffant et d’une connectique complète pour lancer vos impressions directement depuis l’appareil. Une machine récente équipée d’une carte mère 32 bits et disposant d’une communauté de fans pour vous aider dans vos projets. Notons aussi qu’elle est livré à 90 % montée et prête à l’emploi en 10 minutes. Cette imprimante 3D silencieuse, sortie au prix de 378 €, est affichée à 328 €, mais elle passera à 307 € après avoir entré le code promo 6OQTTHOB.