Bon Plan : Deux imprimantes 3D en promo à partir de 100 €

Vous avez envie de vous mettre à l’impression 3D, mais vous ne savez pas quel appareil choisir ? Il y a deux écoles : le choix d’une imprimante compacte ou celle d’une machine un peu plus volumineuse. Que vous ayez de la place chez vous ou pas, voici deux excellentes imprimantes en promo de -35% à -70%…

► MINGDA MD-16 : la moins chère

Prix : 100 € (-70%)



Cette MINGDA MD-16 est une imprimante 3D «de bureau» : idéale pour débuter ou initier un enfant, mais aussi parfait si vous n’avez pas trop de place chez vous. Elle est compatible avec les types de filaments d’impression les plus utilisés (PLA , ABS et fibre de carbone), dispose d’une buse d’un diamètre de 0,4 mm permettant de faire des couches d’une épaisseur allant de 0,05 à 0,3 mm.

Malgré sa petite taille, elle permet d’imprimer des objets assez volumineux grâce à sa confortable zone de travail (160 x 160 x 160 mm), mais elle propose aussi des fonctionnalités intéressantes pour son prix plancher : reprise en cas de panne, lit chauffant et détection de filament. Une machine qui est quand même sortie à plus de 300 €, mais qui se retrouve à 100 € tout rond avec les frais de port gratuits et qui sera chez vous en moins d’une semaine.

Les + de la MINGDA MD-16 :

Une imprimante 3D compacte

Idéale pour débuter

Livraison en 7 jours max

► Artillery GENIUS : la plus silencieuse

Prix : 225 € (-35%)



Cette Artillery GENIUS est une très bonne imprimante 3D pour les utilisateurs qui veulent tout de suite commencer avec un matériel «solide». Ce modèle est compatible avec la plupart des filaments du marché et elle permet de faire des impressions volumineuses en une seule fois puisque son espace de travail est de 220 x 220 x 250 mm. Elle dispose aussi d’une option permettant la reprise de l’impression en cas de panne de courant, d’un lit chauffant pour éviter les problèmes d’adhérence et d’un écran tactile couleur pour lancer directement vos projets depuis l’appareil.

Cette imprimante 3D silencieuse, sortie au prix de 360 €, est affichée à 234 €, mais elle passera à 225 € après avoir entré le code promo S5ADA6444E953001. Une belle machine pré-assemblée à 90 % et livrée de France en moins de 6 jours…

Les + de la Artillery GENIUS :

Un très bon rapport qualité/prix

Silencieuse

Livraison en 6 jours max

Avec le code promo S5ADA6444E953001