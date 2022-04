Bon Plan : des réductions sur les produits domotiques SwitchBot

► SwitchBot Curtain U Rail 2

Tout le monde n’a pas de volets déroulants qu’il est possible de programmer ou d’activer à distance. Pourtant avec ce module Curtain U Rail 2, vous pouvez rendre vos rideaux « intelligents » en 30 secondes. Il suffit de la positionner sur ses rails et de le connecter à son smartphone pour que son petit moteur fasse glisser vos rideaux sur leur tringle, quelle que soit leur forme. Il est bien sûr possible de commander l’appareil à la voix, de le programmer à heures fixes et de l’activer à distance. Faites un tour sur le site officiel pour en savoir plus.

Normalement affiché à 79 €, vous pourrez acquérir le Curtain U Rail 2 à seulement 55,30 € avec le code promo 10FZBANX.

► SwitchBot Smart switch

Voilà un gadget très intéressant. Vous connaissez sans doute les prises secteurs programmable ou activable à distance, mais cet interrupteur intelligent propose d’activer un bouton sur n’importe quel support : machine à laver, écran d’ordinateur, ventilateur, etc. Il suffit de le coller sur le support de votre choix et de déclencher le mouvement de son petit bras articulé pour qu’il presse l’interrupteur de la machine sur lequel vous l’avez fixé. Encore une fois, ce gadget est compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri. Avec le code 10FZBANX, vous profitez de réduction qui fait passer l’appareil de 29,99 € à 20,99 €.

► SwitchBot Meter Plus

SwitchBot fabrique aussi ce thermomètre qui fait aussi office d’hygromètre. Contrôlez la température et le taux d’humidité dans la pièce de votre choix grâce à son large écran de 3 pouces (7,6 cm). Précis grâce à sa puce suisse, l’appareil détecte les changements de températures au dixième de degré près. Idéal pour contrôler l’atmosphère dans une pièce d’enfant, une cave à vin, une véranda, etc.

Encore une fois, vous pourrez utiliser le code 10FZBANX pour profiter d’une réduction et faire passer le prix de 19,99 € à 13,99 €…